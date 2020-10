Verordnung „Seefläche Steinhuder Meer“ mit Bade- und Surfstrand beschlossen

Region lehnt Ausnahmen im Änderungsantrag der FDP-Fraktion ab

Die Strände am Nordufer wurden nicht wie von der FDP beantragt aus der Verordnung genommen. Foto: Seitz (Archiv)

Neustadt/Mardorf (tma). Nachdem Umweltdezernentin Christine Karasch bei einer Informationsveranstaltung auf Vertreter von Verbänden um die Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) zu gegangen ist (wir berichteten), gibt es keine weiteren Änderungen mehr in der Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet „Seefläche Steinhuder Meer“.

Diese ist mit den Stimmen von SPD und CDU trotz Kritik der Grünen durch den Umweltausschuss gegangen, hat nun die Regionsversammlung den Entwurf abgenickt. Ein kurzfristig eingereichter Änderungsantrag der FDP-Fraktion wurde dabei abgelehnt. Die Liberalen hatten gefordert, die beiden Strände am Nordufer des Steinhuder Meeres - den Badestrand Weiße Düne und den Surfstrand - aus dem Landschaftsschutzgebiet herauszunehmen und dabei eine Anregung der Stadt Neustadt zur Verordnung aufgegriffen.

Auch Vertreter aus den Bereichen von Tourismus, Naherholung und Sport hatten sich in der Umweltausschusssitzung dafür ausgesprochen - jedoch ohne Nachdruck, nachdem die Probleme der Vereine und Verbände mehrheitlich von Karasch beruhigt wurden. Nach Einschätzung der FDP gehe aus dem Entwurf des neuen Verordnungstextes hervor, dass die beiden Strände am Nordufer des Steinhuder Meeres nicht als vorrangig schutzwürdig eingestuft wurden.

„Touristische Nutzungen müssen am Steinhuder Meer auch weiterhin gut möglich sein. Dies sieht die neue Verordnung des LSG-H1 auch selber so vor, in der die Erhaltung des Gebietes aufgrund seiner besonderen Bedeutung für die Erholung festgehalten wurde“, betont der umweltpolitische Sprecher Daniel Farnung. Die FDP-Fraktion schließe sich ebenfalls der Forderung der Stadt an, dass Sandauffüllungen an den Stränden auch künftig möglich bleiben müssen, um die Sicherung als touristisches Gebiet zu gewährleisten.

Die Region hat die Änderungen ausgeschlossen, da mit der neuen Verordnung vor allem den EU-Richtlinien entsprochen werden muss. „Die Strände können rein aus Praktikabilitätsgründen nicht herausgenommen werden“, erklärt Regionssprecherin Christina Kreutz auf Anfrage der Neustädter Zeitung. „Wenn Bade- und Surfstrand herausgenommen worden wären, hätte die alte Naturschutzverordnung gegolten - und somit zwei Verordnungen parallel.“ Das würde einige Komplikationen mit sich bringen.

