Feuer: Holzhaus in Ferienanlage ist nicht zu retten

Funkenregen Kilometerweit zu sehen - Keine Verletzten

Feuerwehrleute konnten den Brand nur eindämmen, zu retten war das Holzhaus nicht. Foto: Seitz

Flammen loderten meterweit in den Himmel. Foto: Seitz

Mardorf (os). Schon auf der Anfahrt über die Moorstraße konnten Feuerwehrleute aus der Kernstadt einen Brand „Bei den Langen Birken“ aus mehreren Kilometern Entfernung sehen.

Kurz vor Mitternacht waren die Brandschützer alarmiert worden, weil Anwohner starke Rauchentwicklung in der Straße bemerkt hatten. Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge stand das zehn mal 15 Meter große Holzhaus schon in Vollbrand.

Das Gebäude gehörte zu einer ehemaligen griechischen Restaurant, das zu einem Ferien-Appartementhaus umgebaut worden war, wurde als Freizeit- und Aufenthaltsraum genutzt. Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude. 14 Bewohner und Gäste der Appartements wurden evakuiert, weil die Wohnungen dicht am Brandherd lagen und starker Funkenflug herrschte. Außerdem wurden drei Gasflaschen in dem brennenden Holzhaus gesichtet. Entfernt werden konnten sie zunächst nicht, die Einsatzkräfte kühlten sie aus der Entfernung mit Wasser.

Die Brandbekämpfung wurde von drei Seiten mit 6 C-Rohren und zeitweise auch mit einem B-Rohr vorgenommen, auch galt es, ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude zu verhindern. „Das Feuer war nach eineinhalb Stunden größtenteils gelöscht. Die Feuerwehr Mardorf stellte mit einigen Einsatzkräften eine Brandwache bis zum nächsten Morgen, um ein Aufflammen von Glutnestern zu verhindern“, so Feuerwehrsprecherin Martina Fachmann.

Unter der Leitung von Mardorfs stellvertretendem Ortsbrandmeister Markus Nülle waren 65 Kräfte der Ortsfeuerwehren Mardorf, Schneeren, Neustadt und der Hygieneeinheit aus Basse im Einsatz, dazu Polizei und Rettungsdienst.

Der starke Funkenflug hätte noch vor wenigen Wochen extreme Gefahr für den direkt angrenzenden Wald bedeutet, löste dort nun aber keine Brände aus.

