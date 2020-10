Pflegekräfte und Erzieherinnen streiken „behutsam“ vor dem Klinikum

Tarifverhandlungen mit Arbeitgebern im öffentlichen Dienst gescheitert

Sie fordern eine Erhöhung der monatlichen Entgelte um 4,8 Prozent, davor haben einige Erzieherinnen aus dem ganzen Neustädter Land noch an verschiedenen Schranken Präsenz gezeigt. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Es war am Mittwoch vor dem Klinikum nicht viel lauter als gewohnt - trotz eines Streiks dutzender Pflegekräfte und Erzieherinnen. Sie wollen keine Ruhe geben, aber befinden sich ja vor einem Krankenhaus, erklärt Mitorganisator Michael Paczkowski.

Auf einem Transparent haben die Angestellten das Motto „Wir halten den Laden am Laufen - jetzt seid ihr dran!“ gedruckt, das den Gedanken hinter dem Warnstreik im öffentlichen Dienst gut zusammenfasst. Es geht um 4,8 Prozent mehr Gehalt, die Vergütung der - im Pflegesektor händeringend gesuchten - Auszubildenden soll um 100 Euro angehoben werden. Die bisherigen Tarifverhandlungen mit den öffentlichen Arbeitgebern blieben ergebnislos, weshalb die Gewerkschaften so den Druck erhöhen wollen.

Das darf aber nicht aber nicht auf Kosten der reibungslosen Versorgung in Kindertagesstätten oder dem Klinikum passieren, wenn es nach den Streikenden im Neustädter Land geht. Neben einem ruhigen Ablauf wurde auch akribisch darauf geachtet, dass alle Schichten besetzt sind.

„Wir wollten eigentlich keinen Streik, weil wir uns in einer besonderen Gesundheitssituation befinden“, so Paczkowski. Angesprochen wurden die Demonstranten auch von Passanten, die kein Verständnis dafür hatten, während der Corona-Krise zu streiken. „Da muss man ganz klar sagen, dass es nur deshalb keine größere Katastrophe gab, weil der öffentliche Dienst funktioniert“, entgegnete der Organisator. „Mit Applaus kann man keine Miete zahlen, das muss sich im Portemonnaie wieder finden.“

Die Pflegekräfte und Erzieherinnen erklärten Kritikern, dass sie schon vor der Krise unzufrieden mit den Bedingungen in ihren Berufen waren. Nun seien sie jeden Tag gesundheitlich zusätzlich gefährdet und wünschen sich eingelöste Versprechen aus der Politik. Nicht wenige spielen auf konkrete Worte des Bundesgesundheitsministers an. „Wir können jetzt keine Rücksicht mehr nehmen“, heißt es aus den Reihen der Pflegerinnen - noch in ihrer blauen Arbeitskleidung.

Mit dieser Kampfansage brechen sie aber in der zurückhaltenden Versammlung prompt: Nach einem Foto für die Presse unterhalten sie sich über ihre Schichten - damit das Krankenhaus funktioniert.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1125 vom 03.10.2020