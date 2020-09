Helstorfer Grundschüler müssen in Quarantäne

Bestätigter Fall in der 3. Klasse

Helstorf (os). Aufgrund eines nunmehr bestätigten COVID-19-Falles an der Grundschule musste sich die gesamte Klasse 3c am Dienstag bis voraussichtlich 7. Oktober in häusliche Quarantäne begeben, außerdem sechs Lehrkräfte, zwei Schulbegleiter und ein pädagogischer Mitarbeiter. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mit.

Die gesamte Elternschaft wurde durch die Schulleitung informiert. Der Schulbetrieb wird für die übrigen Schüler eingeschränkt weitergeführt.

Nachdem sich die Corona-Infektion eines Schülers der Klasse 3c heute bestätigt hat, müssen sich alle in Quarantäne befindlichen Grundschüler, Lehrer, Schulbegleiter und Mitarbeiter auf eine Infektion mit dem Covid-19 Virus testen lassen. Alle jetzt zum Test aufgeforderter Personen gehören zu den sogenannten Kontaktpersonen der Kategorie eins (mit engem Kontakt).

Die Schüler der Klasse 4c wurden vorsorglich bis einschließlich Freitag nach Hause, aber nicht in Quarantäne geschickt. Allen anderen Schüler können die Grundschule und den Hort weiterhin besuchen. „Eltern bleibt es allerdings freigestellt, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken und zu Hause zu betreuen“, so Stadtsprecherin Nadine Schley.

