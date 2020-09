Karin hat Premiere in Mardorf

Blitzer steht innerorts - Tempo 50 erlaubt

Mardorf (os). Seit heute hat der städtische Messanhänger "Karin" seinen ersten Einsatz an der Ortsdurchfahrt. Innerorts bei erlaubten 50 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit wird in Richtung Ortsmitte gemessen. Noch bis Anfang kommender Woche wird dort rund um die Uhr die Einhaltung des Tempolimits kontrolliert. Wie an den bisherigen Standorten auch, hatten Messungen mit dem Seitenraummessradar - das arbeitet ohne Fotos - die Begründung für den neuen Messpunkt geliefert. Die Polizeiinspektion Garbsen hatte daraufhin den neuen Standort genehmigt.

Das gilt auch für den Messort der kommenden Kalenderwoche. Dann steht "Karin" in der Lindenstraße. Anders als in dieser Woche liegt die erlaubte Geschwindigkit dann aber nur bei 30 Stundenkilometer.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1125 vom 03.10.2020