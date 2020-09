Gelungener Heimspielauftakt

Shooters siegen gegen Cuxhaven

Herr unter dem eigenen Korb: US-Center Robert Hill blockt Cuxhavens Topcorer Jermaine Mellis eindrucksvoll. Foto: Seitz

Rishi Kakad glänzte mit 29 Punkten, davon neun Dreier. Foto: Henri Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). „Eine gute Teamleistung, auf die wir aufbauen können“, so Trainer Lars Buss, bescherte den TSV Neustadt temps Shooters den am Ende ungefährdeten 93:76-Heimsieg gegen die stark eingeschätzten Cuxhaven Baskets - und damit eine Heimpremiere nach Maß.

Vor rund 300 Zuschauern in der nicht komplett besetzten Halle der leine-Schule machten es die Hausherren streckenweise unnötig spannend. Am Anfang schien deutlicher Respekt vor dem Gegner zu herrschen, der in der Vorwoche Mitfavorit ASC Göttingen besiegt hatte. Nach dem ersten Viertel lag der TSV knapp mit 16:17 zurück, steigerte sich dann zusehends. Je drei Dreipunkterfolge von Rishi Kakad und Jan-Luca Köster sorgten maßgeblich für die gute 46:38-Führung zur Pause, nachdem der Vorsprung zwischenzeitlich schon höher war.

Nach dem Seitenwechsel starteten die Gäste besser, kamen auf 46:42 heran. Über 53:42 bauten die Shooters den Vorsprung auf 64:54 in der 28. Minute aus, bevor der Faden verloren ging. Viele unnötige Ballverluste häuften sich, Cuxhaven wusste das zu nutzen, allen voran Jermaine Mellis, der insgesamt 29 Zähler sammelte. Am Ende des dritten Abschnitts waren die Gäste beim 65:60 fast dran, glichen kurz später sogar zum 67:67 aus.

Rishi Kakad und Dyon Doekhi taten nach einer Auszeit, wofür sie im Team sind. Sie nahmen die Leitwolf-Aufgabe an und führten die temps Shooters zum Sieg. Beide erzielten viele ihrer Punkte im Schlussviertel, vor allem Kakad warf und traf fast nach Belieben von jenseits der Dreierlinie, im gesamten Spiel neun Mal. Mit 18 Rebounds, zwei Dunkings und zwei Blocks führte sich auch US-Center Robert Winston Hill junior bestens bei den eigenen Fans ein.

„Unser Team hatte das Spiel eigentlich klar unter Kontrolle, aber durch zu viele unnötige Ballverluste ließen wir Cuxhaven wieder zurück ins Spiel“, bilanzierte Buss nach der Partie. „Das darf natürlich nicht passieren, aber wie Rishi und Dyon das Team in der Offensive dann angeführt haben, war schon stark. Eine super Leistung hat auch Rob gezeigt. Wir haben nun einen wichtigen Sieg in der Tasche. Danke auch an die Fans, die uns in dieser schweren Zeit hier in der Halle so lautstark und toll unterstützt haben.“ Für das Teamplay sprachen zudem 20 Assists in der Statistik.

Es spielten: Kakad (29 Punkte), Doekhi (27), Hill JR (13), Köster (9), Galiano (9), Klesper (4), Hennig (2), Teicher, Beckmann und Müller.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1125 vom 03.10.2020