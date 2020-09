Reiterjagd ist sehr gefragt

Nicht nur Einsteiger folgen der Meute

Hinter der Böhmer Harrier Meute und Thorsten Mönchmeyer wurde in Schneeren durch den Wald gejagt. Foto: Seitz

Jagdherrin Carola Wiebking (vorn) führte das Feld von 20 Reitern über 18 Hindernisse. Foto: Seitz

Zum "Stelldichein" war der Reitplatz am Alten Sandberg gut gefüllt. Foto: Seitz

Schneeren (os). Der angekündigte Regen verschonte die 20 Reiter, die sich zum Stelldichein der „Jugend- und Anfängerjagd“ des Reit- und Fahrvereins eingefunden hatten. Das bescherte einen schönen Ritt durch Schneerens Wälder. Dabei hatten sich längst nicht nur Nachwuchsreiter oder noch unerfahrene Jagdreiter eingefunden, die weitest angereiste teilnehmerin kam aus Asendorf. „Es gibt ja nicht so viele Angebote im Moment, wir freuen uns natürlich über die gute Resonanz“, sagte RFV-Sprecherin Stephanie Ernsting. Jagdherrin Carola Wiebking führte das Feld hinter der Böhmer Harrier Meute um Thorsten Mönchmeyer über gut 15 Kilometer und 18 Hindernisse und konnte alle Teilnehmer „heile“ beim Halalali auf dem Reitplatz begrüßen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren zwar zur Sicherheit dabei, mussten aber nicht eingreifen, auch wenn einer der Meute-Begleiter, Pikeur genannt, und sein Pferd unangenehme Bekanntschaft mit einem Stacheldrahtzaun machten.

Den Jagdreiter-Lehrgang an den beiden Vortagen nahmen zehn und zwölf Teilnehmer in Anspruch, auch wenn am Ende nicht alle bei der Jagd dabei waren.

Schon ausgebucht ist das nächste Angebot des RFV, die Reiterrallye am 17. Oktober.

