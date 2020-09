Neue Bestattungsvarianten auf Helstorfer Friedhof

Helstorf (jr). Große Grabstellen, wuchtige Grabsteine, Familiengräber. Was früher Gang und Gäbe war, liegt heute nicht mehr im Trend. Ein Wandel zeichnet sich ab, der Wunsch der Hinterbliebenen geht zu pflegeleichten Grabanlagen.

„Diesen geänderten Ansprüchen an die Bestattungsformen wollte die Kirchengemeinde Helstorf Rechnung tragen. Der Friedhof sollte dahingehend anpasst werden, wobei im Blick stand, dass er seinen würdigen Rahmen behält“, erklärt der Kirchenvorstandsvorsitzende Werner Rump. So beauftragte die Kirchengemeinde die Friedhofsentwicklungsplanerin Diplom-Ingenieurin Christina Stoffers mit der Erstellung eines Konzeptes für eine Umgestaltung. Das ausgearbeitete Konzept beinhaltete Urnenpartnergrabstätte und Rasenwahlgrabstätte mit Pflanzstreifen sowie die Anlegung eines Bestattungsparks. Die Urnenpartnergrabstätte ist für vier Partnerbeisetzungen und Anbringung von Namenstafeln an eine mittig stehende Stehle ausgerichtet. „Solche Urnenpartnergräber sind gut in Lücken innerhalb des bestehenden Friedhofs integrierbar“, sagt die Friedhofsentwicklungsplanerin. Die Rasenwahlgrabstätte ist für vierzehn Bestattungen möglich.

Mit der Ausführung der Arbeiten des geplanten Bestattungsparks befasste sich Firma Niemeyer aus Hagen. Allen drei Bestattungsmöglichkeiten gemein, ist die Beinhaltung der Pflege für die Dauer der Ruhezeit durch die Friedhofsverwaltung.

Dass dem Friedhof innerhalb des Ortes auch heute noch eine große Bedeutung beigemessen werde, zeige sich anhand der Rückmeldungen der Dorfbevölkerung im Laufe des Umgestaltungsprozesses. „Ein Friedhof ist ein Ort von Bedeutung und aus einer Gemeinde schwer zu entbehren. Er ist ein Stück Daseinsvorsorge, ein Zeichen der Hoffnung über den Tod hinaus und zugleich praktische Seelsorge“, erklärte Pastor Jens Rake.

Somit gibt es auf dem Helstorfer Friedhof derzeit mehr als 700 Begräbnisstätten, zuzüglich der neuen Möglichkeiten der Beisetzung. Ein Flyer zur Vorstellung sämtlicher, in Helstorf möglicher, Beisetzungsarten liegt im Gemeindebüro, Gemeindehaus sowie bei den Bestattungsunternehmen Grund und Schustereit aus.

