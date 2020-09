Limousine brennt völlig aus

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Poggenhagen (os). Als die Feuerwehr am späten Freitagabend gegen 23.35 Uhr zum Einsatzort in der Boelkestraße kam, schlugen die Flammen einen Meter hoch aus dem Motorraum einer Oberklasse-Limousine. Neun Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr hatten den Brand schnell gelöscht, nachdem Anwohner das vorher vergeblich versucht hatten. Immerhin konnte die Besitzerin eines in direkter Nähe abgestellten Wagens diesen rechtzeitig wegfahren, bevor auch er von den Flammen beschädigt wurde.

Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei dem ausgebrannten Fahrzeug um einen Mercedes S 350. Ein Schadenshöhe konnten die Beamten noch nicht nennen. Die Limousine wurde sichergestellt und wird am morgigen Montag von Brandermittlern genauer untersucht. Die aufnehmenden Beamten leiteten aber bereits ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Brandstiftung ein.

