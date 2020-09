Landfrauen aktiv gegen Lebensmittelverschwendung

Auch Petition für neues Schulfach geht weiter

Landfrauen hängen Plakate im Famila-Warenhaus auf, um über unnötige Lebensmittelverschwendung zu informieren. Foto: (r).

Neustadt (r/os). Die Landfrauen im Altkreis beteiligten sich an der bundesweiten Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel!“ vom 22.-29.09.2020. Zum Auftakt der Aktionswoche am Dienstag hängten sie in allen elf Ortsvereinen des Kreisverbandsgebiets Plakate auf. Zudem liegen dort Broschüren zum Mitnehmen aus, die über die richtige Lagerung von Lebensmitteln oder das Mindesthaltbarkeitsdatum informieren sowie Einkaufstipps geben. Die angesprochenen Einzelhändler beteiligten sich alle spontan und aufgeschlossen an der Aktion und stellten gern ihre Schaufenster und Pinnwände zur Verfügung.

„Jede Einzelne von uns kann dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel im Müll landen“, so die Kreisvorsitzende Lena Starcke. „Oft fehlt es nur an dem Wissen dazu. Gerade auch deshalb machen wir Landfrauen uns für ein Schulfach ‚Ernährungs- und Verbraucherbildung‘ stark.“

Nach einer Studie zu Lebensmittelabfällen in Deutschland im Jahr 2015 werden pro Jahr und Kopf ungefähr 75 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen. Insgesamt landen allein in Privathaushalten jährlich rund sechs Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. „Die wenigsten Lebensmittel, die im Müll landen, gehören dorthin. Denn vieles, was Verbraucherinnen und Verbraucher wegwerfen, ist gar nicht verdorben, sondern erscheint nur nicht mehr gut und appetitlich genug“, so Starcke. All das, was für eine gesunde Ernährung besonders wichtig sei, aber bei falscher Lagerung schnell nicht mehr schön aussehe, lande am häufigsten in der Tonne. Obst und Gemüse machen mehr als ein Drittel des Lebensmittelabfalls aus. Danach folgen Back- und Teigwaren sowie Speisereste. Bedenkenlos entsorgt wird auch, was vermeintlich für verdorben gehalten wird, es aber meistens gar nicht ist. Einer der Gründe ist das häufig falsch verstandene Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf der Verpackung. Fast die Hälfte der Lebensmittel, die aufgrund eines abgelaufenen MHDs entsorgt werden, landen ungeöffnet im Müll. Ebenso gut könnte bares Geld weggeworfen werden. Denn ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet in den seltensten Fällen „nicht mehr genießbar“.

Zur Stärkung der Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen setzen sich die Landfrauen aktuell mit einer Petition für die Einführung eines Schulfachs „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ ein. Über die Internetseite www.petition-ernaehrungs-und-verbraucherbildung.de kann die online unterzeichnet werden, bei den Ortsvereinen der Landfrauen aber auch klassisch mit dem Kugelschreiber. Die Ansprechpartnerinnen sind unter www.kreislandfrauen-neustadt.de zu finden.

