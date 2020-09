„Im Hinblick auf Tierschutz viel Potential“ - Neue FLI-Leiterin forscht praxisnah

Embryonen-Expertin Prof. Dr. Claudia Klein war zuvor in Kanada tätig

Auch in der Genbank des Friedrich-Loeffler-Instituts für Nutztiergenetik ist Leiterin Prof. Dr. Claudia Klein oft zu finden. Wenn es nicht um eigene Analysen geht, diskutiert sie mit Kollegen.

Mariensee (tma). Sie hat die Zeit im Stall vergessen, nach der Rückkehr in ihr Büro in einem alten Fachwerkhaus wirkt die seit Juni neue Leiterin des Friedrich-Loeffler-Instituts für Nutztiergenetik, Prof. Dr. Claudia Klein, etwas gestresst. Beim Reden über ihre Forschungsschwerpunkte ist sie jedoch plötzlich ganz in ihrem Element.

Die 42-jährige Wissenschaftlerin beschäftigt sich mit der „Frühträchtigkeit bei landwirtschaftlichen Nutztieren“, was erstmal vielleicht weniger spannend klingt wie das Forschungsgebiet ihres weltweit anerkannten Vorgängers Prof. Dr. Heiner Niemann, der sich auf die „Xeno­transplantation“ (Übertragung von Zellen zwischen Spezies) fokussierte. Doch neben großem Respekt vor Niemann schreckt sie gleichzeitig auch nicht vor dem direkten Vergleich zurück.

Die Reproduktionsphysiologie sei ebenso spannend, man könne noch viel über die unterschiedlichen Mechaniken bei Schweinen, Rindern und sogar Menschen lernen. „Wir erforschen, wie es funktioniert, dass ein Embryo mit einem Durchmesser von ein, zwei Zentimetern dem Muttertier schon in den ersten Wochen signalisiert, dass er da ist“, so Klein. Für Landwirte seien neue Erkenntnisse auch schnell anwendbar. „Bei einem Rind kann man die Trächtigkeit normalerweise erst nach etwa 30 Tagen feststellen, wenn das schneller geht, ist das im Stall natürlich wesentlich effizienter.“

Auch andere Forschungsgebiete, wie die In-vitro-Fertilisation, also das Heranwachsen von Embryonen im Reagenzglas könne durch die Entwicklung von besseren Erfolgsraten - bei Rindern reifen aktuell nur etwa 40 bis 45 Prozent aller Eizellen heran - direkt der Landwirtschaft helfen. Klein ist sich bewusst, dass die Herstellung genetisch modifizierter Tiere im öffentlichen Bewusstsein kritisiert wird, lobt aber explizit die Expertise an ihrem neuen Standort, geht sogar noch einen Schritt weiter.

„Im Hinblick auf Tierschutz hat das sehr viel Potential“, so die Professorin. Als Beispiel führt sie Sauen im Stall des Instituts an, die keine männlichen Ferkel mehr werfen. „Wenn das gezielt funktioniert, fällt auch das umstrittene Kastrieren weg“, gibt sie zu bedenken. Auch eine Forschung um die afrikanische Schweinepest könnte viele Tiere retten. Diese könnten resistent gegenüber der Krankheit gemacht werden, sollten die Wissenschaftler es schaffen, die Rezeptoren für das Virus im Schwein zu entfernen. „Ich würde das nicht als unnatürlich bezeichnen, Mutter Natur macht das eh schon, wir nur etwas schneller“, erklärt Klein.

Die anwendungsorientierte „Herstellung“ der genetisch modifizierten Tiere sei weltweit in nur fünf Laboren so möglich. „Wir warten eigentlich nur auf die EU-Richtlinien, wenn sich die ändern, haben wir schon Konzepte und Tiere“, sagt die 42-Jährige.

Einen ersten Einblick in den international renommierten Standort hatte sie bereits während ihres Studiums, doch ein Umweg über Kalifornien und 16 Jahre in Calgary, Kanada, haben eine verfrühte Rückkehr verhindert. „Auf lange Sicht fühlt man sich dort aber nicht ganz zuhause“, beschreibt Klein. Schmunzelnd fügt sie hinzu: „Außerdem kann es auch mal -35 Grad kalt sein.“

Durch den Umzug am Anfang der Corona-Krise sind allerdings noch wertvolle Proben und - viel wichtiger - ihre beiden Hündinnen in Kanada. Diese sollen nun endlich eingeflogen werden. Auf die Proben wartet teilweise noch eine Analyse, auf die Vierbeiner ein großer Garten bei der neuen Wohnung in Bordenau.

Viel Zeit zum Erkunden des Neustädter Landes - „wirklich schöne Gegend“ - hatte Klein aber noch nicht. Neben der eigenen Forschung kommen nun administrative Aufgaben zu ihrer Arbeit dazu, außerdem will die Leiterin ihre neuen Kollegen und Kooperationspartner nicht hinten anstellen. „Wenn im Labor Experimente laufen, gehe ich auch mal rüber und wir reden darüber. Wissenschaft lebt vom Diskurs.“

