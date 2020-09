Grundsteinlegung zusammen mit Richtfest: Johannes-Gemeindehaus wächst weiter

Der Spatenstich am Wacholderweg erfolgte vor Corona im Februar

Neustadt (tma). Als ein „steingewordenes Zeichen für unsere Zukunft“ sieht Pastorin Anna Wissmann das Gemeindehaus der Johanneskirche am Wacholderweg. Nach dem Spatenstich im Februar hat die Gemeinde nun in einem Festakt sowohl Richtfest als auch die Grundsteinlegung gefeiert - bei fertigen Mauern.

Anwesend waren gleich mehrere Dutzend Gemeindemitglieder und einige Schaulustige aus dem benachbarten Kindergarten. Mitverfolgen, wie die Zeitkapsel - die selbe Kupferkassette wie aus dem vorherigen Gebäude - im großen Saal versenkt wurde konnten aber durch Corona-Vorschriften nur der Kirchenvorstand.

„Außergewöhnliche äußere Umstände und Zeiten erfordern auch außergewöhnliche Lösungen“, erklärt Architekt Gerd Lauterbachs eine Einstellung zum wenig traditionellen gleichzeitigen Vollziehen der zwei wichtigsten Akte im Bauprozess. Doch Pastor Sebastian Thier weißt auf den trotzdem fast reibungslosen Ablauf hin: „Wir sind uns sehr wohl bewusst, wie glücklich wir sein können, dass wir dieses Projekt vor der Corona-Krise anfangen konnten.“ Auch die zwei Arbeiter hätten ihm erzählt, wie froh sie darüber seien in diesen Zeiten weiterarbeiten zu können.

Auch, dass zum Richtfest so viele Mitglieder der Gemeinde zusammen kommen könnten, wäre in der Pandemie eine gute Entwicklung. „Wir hoffen sehr, dass unser Gemeindehaus [Anm. d. Red.: durch neue Hygienemaßnahmen] nie zu gemacht werden muss, sondern immer ein lebendiges Haus bleibt“, so Thier.

Das alte Gebäude musste aufgrund von veralteten Baustoffen, Schimmel und einer schrumpfenden Gemeinde abgerissen werden. Für 1,66 Millionen Euro wird das neue Haus um mehr als 250 Quadratmeter reduziert.

