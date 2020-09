Endlich im Eigenheim angekommen: Feuerwehr präsentiert ihren Neubau

Mit großzügigen Umkleiden und einem Stellplatz mit Luft nach oben

Das neue Feuerwehrhaus in Eilvese wird am morgigen Samstag feierlich eingeweiht. Foto: Maibaum

Architekt Matthias Madaus (li.) und Ortsbrandmeister Dennis Schumann freuen sich über gelungene Einrichtungen. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Eilvese (tma). Nicht nur in der Kernstadt kann ein Feuerwehrprojekt im Kosten- und Zeitrahmen fertiggestellt werden, in einem etwas kleineren Maßstab eröffnen die Eilveser Brandbekämpfer heute offiziell mit einem Festakt ihr Feuerwehrhaus.

Heimisch gemacht haben sich die freiwilligen Helfer schon seit einigen Wochen, auch Einsätze wurden bereits vom neuen Standort am Schützenplatz angefahren - „problemlos“, wie Ortsbrandmeister Dennis Schumann betont.

„Wir freuen uns natürlich, endlich hier zu sein - bis auf ein paar Kleinigkeiten ist alles erledigt.“ Für den Festakt geht er mit Architekt Matthias Madaus nochmal durch alle Räume und bespricht, wo etwa noch Spiegel aufgehängt werden sollen. An einer Tür macht der Planer halt: „Hier muss vielleicht noch ein Stopper hin.“ Für die Einsatzbereitschaft sind diese Kleinigkeiten wenig relevant, der Ortsbrandmeister sieht seine Mannschaft sogar besser aufgestellt, als je zuvor.

Ein Kernelement des Neubaus sind die Umkleiden auf 97 Quadratmetern für Männer und 35 für Frauen - „Kein Vergleich zum alten Haus“, wie Schumann findet. Dort fehlte es besonders an diesen Notwendigkeiten, die 67 Kameraden mussten Einsatzbekleidung und Ausrüstung bisher in der Fahrzeughalle wechseln, was so nicht mehr zugelassen ist. Von getrennten Sanitärbereichen konnten die Brandbekämpfer bisher nur träumen, auch Duschen sind neu. Relevant ist das bei der wachsenden Mannschaft generell, vor allem die Zahl der weiblichen Aktiven ist in den vergangenen Jahren gestiegen.

Ausschlaggebend für das 1,7 Millionen Euro teure Haus war das moderne Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF10). Dieses brauchte einen größeren Stellplatz, als bisher vorhanden. Für zweieinhalb Jahre musste das Fahrzeug extern untergestellt werden. Mit der neuen Halle spart die Feuerwehr somit Zeit beim Ausfahren.

Insgesamt freut sich Architekt Madaus über wenige Auswirkungen durch die Corona-Krise - allerdings war das Richtfest auch schon im Februar. Dann hatte er noch angekündigt, dass die Elektrotechnik „kein Hexenwerk“ sei, was sich durch fehlende Arbeiter nun doch etwas verzögert hat. „Wir haben die Zeit aber gut gemanaged“, resümiert Madaus. „Es passiert ja auch nicht alle Tage, dass bei einem öffentlichen Bauvorhaben die Kosten gehalten werden.“

Der Festakt am morgigen Samstag findet ab 11 Uhr, auf den Platz rund um das Feuerwehrhaus am Balschenweg 6 statt. Führungen werden angeboten, auf der Wiese dahinter wird gefeiert.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1124 vom 26.09.2020