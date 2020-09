Konfirmanden-Ferien-Seminar findet neue Bleibe in Wagrain

Neustadt (os). Doch kein Zwangsabschied aus Wagrain. So hatte die NZ noch vor zwei Wochen getitelt, als bekannt geworden war, dass das Jugendhotel Wurzenrainer, das seit mehr als 20 Jahren Heimat des KFS in Wagrain ist, wird den geplanten Umbau in ein Apartmenthotel nicht mehr Ziel sein würde. Anders als ursprünglich geplant werden die Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie vorgezogen, deshalb wäre auch der letzte Besuch im Sommer 2021 ausgefallen.

Wie Pastor Dr. Christoph Bruns und Diakon Dr. Ulf Elmhorst berichten, ist das Jugendhotel Oberwimm in Wagrain bereit, die Neustädter und Wunstorfer zu genau den gleichen Terminen im Sommer 21 aufzunehmen. „Da kann man mal wirklich ‚Gott sei Dank‘ sagen. Wir sehen das als ein echtes Geschenk, denn das ‚Oberwimm‘ war schon unser Favorit bei der Suche nach einem neuen KFS-Haus für die Zeit ab 2022“, so Elmhorst.

Nun kommt der Wechsel ein Jahr früher, für die Konfis aus den Gemeinden ändert sich somit bis auf die genaue Zieladresse nichts.

Alle Daten, zu denen Eltern ihre Kinder für Wagrain angemeldet haben, bleiben bestehen. Ebenso bleibt der Teilnehmerpreis gleich; eine mit dem Wechsel verbundene leichte Erhöhung des Haus-Preises tragen die Kirchengemeinden und der Kirchenkreis.

Bruns ist sicher, dass auch die Vorfreude bei den 600 Jugendlichen auf das KFS in Wagrain gleich bleibt. Es werde auch weiterhin Ausflüge wie zum beeindruckenden Gebirgsmassiv des Hochkönig, in das Naturschauspiel Liechtensteinklamm und die Gelegenheit zu Taufen vor tollem Bergpanorama geben.

Das Jugendhotel Oberwimm gehört - wie das Haus Wurzenrainer - zu den „TOP FIVE-Jugendhotels“ in Wagrain, die alle gemeinsam sehr ähnliche Standards, gleich gutes Essen und entsprechende Räumlichkeiten bieten. „Es liegt am Rand des Ortsteiles Kirchboden und damit nur ein paar Minuten vom Erlebnisschwimmbad Amadè entfernt, das die Konfis gern und oft nutzen wollen“, so die KFS-Verantwortlichen.

