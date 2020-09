Trotz Nahrungsknappheit nimmt die Zahl der Jungstörche zu

Neustadt (dgs). Auch im Stadtgebiet hat in dieser Brutsaison die Anzahl der Storchennester zugenommen. Von den insgesamt 20 Nestern wurden 19 besetzt, im Vorjahr waren es nur 16. Das ist eine Zunahme von 16 Prozent“, freut sich Ulrich Stahl, der für den Naturschutzbund (NABU) die Störche betreut. Von insgesamt 19 Paaren haben 16 erfolgreich gebrütet und 41 Junge aufgezogen. Das sind zwei mehr als im Vorjahr.

Ohne Nachwuchs sind die Storchenpaare in Amedorf und Luttmersen geblieben. „Sie haben ihre Jungen beim Kampf mit anderen Störchen um das Nest verloren“, berichtet Stahl. Gar nicht besetzt wurde dieses Mal das Nest in Welze.

Für den Storchenexperten verhinderte in diesem Sommer die Nahrungsknappheit einen besseren Bruterfolg. „Durch fehlende Niederschläge im April und Mai gab es die für die Aufzucht der jungen Störche so wichtigen Regenwürmer nicht“, hat Stahl festgestellt. Zwei Jungstörche wurden aufgrund des Futtermangels von ihren Eltern aus dem Nest geworfen, einer in der Kernstadt und der andere in Mecklenhorst. Ein verletzter Jungstorch musste zur Wildtier- und Artenschutzstation nach Sachsenhagen gebracht werden. Er erwies sich als fluguntauglich

Inzwischen haben sich die Störche auf den Weg in den Süden gemacht. Für den Storchenbetreuer eine gute Gelegenheit, Reparaturen an den Nestern vorzunehmen. Auch an der Liebfrauenkirche muss das Nest in diesem Herbst erneuert werden.

