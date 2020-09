Quarantäne für 5. Klasse und 13 Lehrer

Corona-Verdachtsfall am Gymnasium hat Folgen

Neustadt (os). Ein "begründeter Corona-Verdachtsfall" trifft das Gymnasium an der Gaußstraße. In der Inklusionsklasse des 5. Jahrgangs gibt es einen Fall mit typischen Symptomen. Die Schulleitung schaltete umgehend das Gesundheitsamt der Region ein, wie Schulleiter Reinhard Sell auf Anfrage der Neustädter Zeitung sagte. Das ordnete an, die gesamte Klasse für zunächst 14 Tage in Qurantäne zu schicken, ebenso 13 Lehrer. "In der Inklusionsklasse gibt es Doppelbetreuung, deshalb sind so viele Lehrkräfte betroffen", erklärt Sell. Er geht davon aus, dass der noch fehlende Corona-Test in dem Verdachtsfall nun nachgeholt wird. Ob und wie schnell im Fall eines negativen Ergebnisses die Maßnahmen zurückgefahren werden können, legt der Schulleiter aber in die Entscheidung des Gesundheitsamtes.

"Der Draht dorthin hat hervorragend funktioniert", lobt Sell, das gelte auch für die ebenfalls eingeschaltete Landesschulbehörde.

Für zwei Klassen bedeuten die fehlenden Lehrkräfte wohl ganze Tage an digitalem "Homeschooling", betroffen sein werden wohl auch weitere Klassenverbände. Die Schulleitung hat am Nachmittag umgehend die Eltern und Schüler in einem Rundschreiben informiert. Darin bittet Sell um Verständnis, "dass auch der Vertretungsplan in den kommenden zwei Wochen etwas umfangreicher ausfallen wird."

