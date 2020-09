Trotz Corona soll die Kernstadt sauberer werden

Umwelttag wird am 10. Oktober nachgeholt

Jede Menge Müll - bis hin zum Kinderwagen - wurde bei der Premiere des Umwelttages in der Kernstadt im Frühjahr 2019 gesammelt. Jetzt wird die zweite Auflage nachgeholt. Foto: Krämer (Archiv)

Neustadt (os). Ende Februar fiel der „2. Umwelttag“ in der Kernstadt wegen des Corona-Virus aus, jetzt soll er trotzdem stattfinden. Der Ortsrat und die Initiative #Plastikkollaps laden für Samstag, 10. Oktober, von 9 bis 12 Uhr zum Müllsammeln ein. „Wir wollen das auf jeden Fall durchziehen“, sind sich die Organisatoren einig.

Treffpunkt ist wiederum der Marktplatz, anders als bei der ersten Auflage 2019 findet dort jedoch auch der Abschluss statt. Nach dem Aufräumen gibt es dort für jeden Helfer Bratwurst, Brötchen und Getränk, alles unter Einhaltung der Abstandsregeln. Die Feuerwehr grillt dieses Mal mangels gültiger Gesundheitszeugnisse nicht. „Wir haben einen Unterstützer gefunden, der Grill und Personal stellt“, freut sich Jürgen Matschonat von #Plastikkollaps. Die Brandschützer und vor allem ihr Nachwuchs sammeln aber mit. Nicht dabei sind dieses Mal die Schulen.2019 hatten die, ausgenommen die KGS, mit zahlreichen Klassen schon vorab Bereiche um ihre Gebäude gesäubert. „Die Schulen haben derzeit aber andere Probleme“, sagt Jürgen Schart vom Ortsrat.

Das politische Gremium stellt sein Netzwerk von der Umwelttag-Premiere zur Verfügung, hat darüber für Container, Fahrzeuge und Werkzeug zum Müllsammeln und -transportieren gesorgt. Die Aktivisten von #Plastikkollaps sorgen für den Helfer-Einsatz. „Wir wollen das dieses Mal in Quartiere unterteilen und die Müllsammler damit möglichst in ihrem Wohnumfeld aktiv werden lassen“, so Matschonat. Die Organisatoren hoffen nicht nur wieder auf rund 200 Teilnehmer - wie auch bei der Premiere - sondern wollen als wichtigen Effekt auch das Verhalten ändern. „Wer Müll sammelt, wirft später weniger leicht seine Hinterlassenschaften in die Gegend“, ist Matschonat sicher. „Deshalb sind Müllfrevler besonders eingeladen und können so gleich etwas gutmachen.“

Wer mitmachen möchte, wird gebeten sich unter 01522/7889504 telefonisch oder per WhatsApp anzumelden.

