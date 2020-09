Grüne Mitte Dudensen nimmt Gestalt an

Dudensen (sub). Am Samstagmorgen trafen sich elf Freiwillige, um das aktuelle Dorfgemeinschaftsprojekt „Grüne Mitte Dudensen“ tatkräftig zu unterstützen. Das Projekt dient zur Verbesserung der Biodiversität im Ortskern und ist Teil des noch bis September 2021 laufenden Dorferneuerungsprogramms im Mühlenfelder Land. Mit diesem Beitrag will die Dorfgemeinschaft ein Zeichen sowohl für die Zukunft des Ortes als auch für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt mitten im dörflichen Lebensraum setzen. Aktuell bewirbt sich das Mühlenfelder Land um eine dritte Runde im Förderprogramm.

Beim ersten Arbeitseinsatz kofferte die Gruppe den geplanten Fußweg, der durch die zukünftige Streuobstwiese führen wird, aus. Im Anschluss füllten sie die gesamte Strecke mit recyceltem Schotter, auf zehn Zentimeter Höhe wieder auf. Danach wurde diese Tragschicht festgerüttelt. Nach fünfstündiger Arbeit war Bernd Kadolph, Inhaber des gleichnamigen Gartenbau Betriebes zufrieden. „Beim nächsten Arbeitseinsatz wird eine Verbindungsschicht eingebracht. Dabei handelt es sich um feinkörnigen Schotter aus gebrochenem Naturstein“, erläuterte er.

Der Fußweg stellt wieder eine Verbindung zwischen der Dudenser Straße, am Abzweig zum Fischteichweg, bis zum Wehmeweg, an dem der Mehrgenerationenplatz liegt. „Der alte Weg verband die beiden Wirtshäuser im Dorf“, berichtete der ehemalige Vorsitzende des Dorfgemeinschaftsvereins, Dieter Wulf. „Promille-Weg wurde der allgemein genannt“, warf jemand aus der Runde ein und alle lachten. Das Projekt ist Wulf eine Herzensangelegenheit und könnte als Abschluss seiner 10-jährigen Arbeit als Vereinsvorsitzender verstanden werden.

Heinz-Hermann Zettel sah das offenbar auch so. In einer kurzen Pause überreichte er Wulf zwei liebevoll, gestaltete hölzerne Schilder. Darauf gut zu lesen, der Hinweis „Grüne Mitte Dudensen“. So uneigennützig war das Geschenk nicht. „Das bekommt einen bestimmten Platz neben dem Weg mitten in der Streuobstwiese. Dort kann ich es von meinem Fenster aus sehen“, schmunzelte Zettel. Das kleinere Schild, als Wegweiser gestaltet, brachte er sofort am Zaun des Mehrgenerationenplatzes an. „So ist vom Wehmeweg aus zu lesen, wo dieser Fußweg hinführt“, sagte er weiter.

„Der nächste Arbeitseinsatz ist für Samstag, 10. Oktober, geplant“, sagte Kadolph zum Abschluss. Über weitere helfende Hände würden sich die Organisatoren freuen.

