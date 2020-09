Familien- und Seniorentag mit Kinderspaß in der City

Viele Infos rund um Selbsthilfe, Sicherheit und Freizeit

Neustadt (os). Nach einem erfolgreichen Start des Familien- und Seniorentags 2018, geht die Veranstaltung am Samstag, 26. September, von 14 bis 18 Uhr in die zweite Runde. Informiert wird in der Fußgängerzone über verschiedene Möglichkeiten, das Leben gemeinsam engagiert, aktiv und gesund zu gestalten. Auch dieses Jahr haben die Organisatoren wieder ein breites Angebot für Jung und Alt zusammengestellt. Neben zahlreichen Informationsständen von Selbsthilfegruppen oder den Sicherheitsberatern für Senioren, bietet die Stadtjugendpflege diverse Kleinstangebote für Kinder und Jugendliche an. Die Wirtschaftsförderung ermöglicht über die Partnerschaft für eine lebendige Innenstadt zusätzlichen Kinderspaß. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen, im Bereich des Aktionstages ist wie auf dem Wochenmarkt das Tragen von Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben.

Für Kinder stehen der Seifenblasenkünstler „Roger macht Blau“, Ballon-Künstler Jan Sörensen, Kinderschminken, Glitzertattoos,

Rastazöpfe, Hau‘ den Lukas - auch für Erwachsene -, Bobbycarrennen und Hüpfburg bereit.

Beratungsstände gibt es zum Klinefelter-Syndrom, von Kibis, dem Seniorenbeirat, SoVD, VHS, Diakonische Altenhilfe, Herbst-Zeitlos, Hospizdienst Dasein, Integrationsbeirat, Frauen dieser Welt, Stadtbibliothek und den Fachdiensten „Soziales“ und „Soziale Arbeit“ der Stadtverwaltung.

