Kiloweise Fleisch liegt am Trampelpfad

In einem Gebüsch haben Unbekannte jede Menge rohes Fleisch entsorgt. Foto: (r).

In einem Gebüsch haben Unbekannte jede Menge rohes Fleisch entsorgt. Foto: (r).

Mehrere Tüten waren nötig, als Svantje Leske das Fleisch am Dienstagabend vom Ablageort einsammelte. Foto: (r).

Neustadt (os). Fast ein Kilo Fleisch hat "Milo" hinunter geschlungen, das ist dem Golden Retriever nicht gut bekommen. Jede Menge rohes Fleisch lag in einem Gebüsch hinter den letzten Häusern vom Märchenviertel in Richtung Westen. Dort führt ein Trampelpfad an entlang Richtung der Straße "Im Wiebusche".

Milos Besitzer, Detlef und Svantje Leske mussten noch am Dienstagabend mit dem Hund in die Tierklinik fahren, dort wurde er erst geröntgt, um Fremdkörper im Fleisch auszuschließen. Dann brachten ihn die Mediziner zum Erbrechen.

Svantja Leske fuhr anschließend wieder zu dem Gebüsch, um sich die Sache genauer anzusehen. "Ich habe nochmal vier bis fünf Kilo rohes Fleisch eingesammelt", sagt die Neustädterin. Das lag dort bereits in Würfel geschnitten, nach ihrer Meinung waren zwischenzeitlich auch andere Tiere an der wild entsorgten Masse. Die größte Sorge der Hundehalter, das Fleisch könnte vergiftet sein, ist noch nicht abschließend geklärt.

"Milo" geht es zwischenzeitlich etwas besser. "Er muss aber noch drei Tage beobachtet werden", sagt Svantje Leske am Montag. Sie bittet andere Hundehalter, die Augen aufzuhalten, damit deren Tieren nicht ähnliches widerfährt. Im Frühjahr hatte unweit der jetzigen Fundstelle schon einmal Fleisch gelegen.

