Bahnübergang für sechs Wochen gesperrt - Leitung für Fliegerhorst wird verlegt

Poggenhagen (r/tma). Autofahrer im Ortskern müssen sich ab Montag, 5. Oktober, auf Einschränkungen und Behinderungen einstellen. Für die Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung für den Fliegerhorst wird der Bahnübergang Fliegerstraße/Bahnhofsstraße (Kreisstraße 336) für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich sechs Wochen. Fußgänger und Radfahrer können den Übergang während dieser Zeit passieren, sodass der S-Bahn-Haltepunkt Poggenhagen aus beiden Richtungen erreichbar bleibt. Der Autoverkehr wird über den Bahnübergang Moordorfer Straße umgeleitet. Zu Stoßzeiten kommt es dort erwartungsgemäß zu längeren Wartezeiten. „Bei geschlossener Schranke ist auch damit zu rechnen, dass der Stau bis weit in die Wunstorfer Straße (Bundesstraße 442) hineinreicht und der Verkehr stadtauswärts somit immer mal wieder zum Stehen kommt“, schreibt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

Wer aus Richtung Bordenau/Poggenhagen kommt, muss künftig an der Wunstorfer Straße „auf Höhe des Frosches“ links abbiegen - bei einem Stau besonders schwierig. Eine alternative Möglichkeit für aus Bordenau kommende Verkehrsteilnehmer ist, die Bahnstrecke am Übergang Liethe zu queren. „Es besteht keine Möglichkeit, den Verkehr anders zu führen“ so Gleue. „Mangels anderer Querungen der Bahngleise über alternative Straßen zwischen Neustadt und Poggenhagen, lassen sich Behinderungen nicht vermeiden.“

Die Fahrten der Regiobus-Linie 820, die über die Wunstorfer Straße und die Bahnhofsstraße zum S-Bahn-Haltepunkt fahren, werden über die Dewitz-von-Woyna-Straße umgeleitet. Alle Fahrten der Linie 820 enden und beginnen dann an der eingerichteten Ersatzhaltestelle „Ilschenheide“. Die Haltestellen „Westkampweg“, „An der Stadtforst“, „Bahnhofstraße“ sowie „Poggenhagen/Bahnhof“ werden während der Bauarbeiten nicht bedient. Fahrgäste aus diesem Bereich können die Linie 421 nutzen. Diese wird aber nur zu den Stoßzeiten befahren. Die Fahrten der Linie 785 zur Haltestelle „Fliegerhorst“ werden über „Wunstorf/Rathaus“ und „Klein Heidorn“ umgeleitet und können alle Haltestellen zwischen „Wunstorf/Bahnhofstraße“ und „Poggenhagen/Ilschenheide“ im oben genannten Zeitraum nicht bedienen. Die S-Bahn fährt trotz der Bauarbeiten planmäßig.

Die aufwendigen Arbeiten werden vom Straßenraum aus durchgeführt. Das neue Leitungssystem soll dabei genau unter dem Bahndamm „hindurchgepresst“ werden. Die bisherige Leitung ist veraltet - sie stammt noch aus den 1930er Jahren als der Fliegerhorst erbaut wurde.

