Mehr als 44.000 Euro Fördergeld helfen gegen großen Wasserschaden

Riko Luiking (v.li.) und Carmen Misterek nehmen den symbolischen Scheck auf der Baustelle vom Ulf Meldau entgegen. Foto: Seitz

Neustadt (os). Schon der ursprüngliche Schaden war schwer genug: Die Herrenduschen und ein Umkleideraum im TSV-Gebäude an der Lindenstraße zeigten im Frühjahr Feuchtigkeit in Fußboden und Wänden. Der Wasserschaden erwies sich bei der Bestandsaufnahme jedoch als sehr viel weitreichender. Weitere Umkleiden, Flur, Toiletten, Geschäftszimmer und Regieraum waren betroffen. Die Summe für die Schadensbehebung stieg kontinuierlich, letztlich werden es wohl 165.000 Euro sein, die der größte Sportverein im Stadtgebiet ungeplant in seine Anlage investieren muss. „Wir haben uns natürlich auch nach Fördermitteln umgesehen, denn ein Versicherungsfall ist das entgegen der ersten Erwartung leider nicht“, sagt der Vorsitzende Riko Luiking.

Mit seiner Geschäftsstellenleiterin Carmen Misterek nahm er nun einen Scheck vom Vorsitzenden des Regionssportbundes, Ulf Meldau, entgegen. Aus einem Sondertopf des Sportstättenbau-Porgramms des Niedersächsischen Innenministeriums erhält der TSV Neustadt 44.265 Euro, die „schon mal eine ganze Ecke weiter helfen“, wie der Vorsitzende sagt.

„Durch den Corona-Lockdown sind die Räume ja einige Zeit nicht benutzt worden, jetzt soll die Sanierung aber mit Hochdruck voran gehen“, so Luiking. Das Geschäftszimmer musste zwischenzeitlich ins Clubheim umziehen, ist aber gerade fertig geworden. Duschen und Umkleiden sollen bis zu den Herbstferien fertig werden, wenn alles nach Plan läuft.

Weitere Vereine werden gefördert

Aus dem regulären Sportstättenbau-Förderprogramm des Landes erhalten in diesem Jahr auch weitere Vereine aus dem Neustädter Land Zuwendungen. Der SV Germania Helstorf wird mit 5.436 Euro bei der Renovierung der Tennis-Umkleiden unterstützt. Für die Warmwassserbereitung im Vereinsheim erhält der TSV Borussia Otternhagen 1.972 Euro.

