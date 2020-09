„Kenne kein Unternehmen, dass so professionell Flüchtlinge integriert“

Ministerpräsident lobt Malereibetriebe Temps bei Besuch

Unternehmer Ulrich Temps (v.li.), der Leiter des Ausbildungszentrums, Andreas Hunsicker, Johannes Pfeiffer von der Bundesagentur für Arbeit, Malergeselle Vahid Ghasemi und Ministerpräsident Stephan Weil im Gespräch vor Medienvertretern. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Unternehmen lernt Stephan Weil im Rahmen seines Amtes einige kennen. Auch Beispiele, in denen Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert werden, hat Niedersachsens Ministerpräsident schon erlebt. Was ihm am (heutigen) Montag im Aus- und Weiterbildungszentrum der Malereibetriebe Temps gezeigt und berichtet wurde, stellt aber alles bisherige in den Schatten. „Ich kenne kein Unternehmen, dass so professionell Flüchtlinge durch Ausbildung integriert“, sagt der Landesvater nach Gesprächen mit Unternehmer Ulrich Temps, besonders aber nach dem Austausch mit jungen Geflüchteten, die mit viel Unterstützung, aber auch hohem eigenen Engagement ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hatten oder kurz davor stehen.

„Man lernt viel mehr von den guten Beispielen“, zeigte sich der Ministerpräsident überzeugt. Deshalb hofft er auch, dass die Handwerkskammern eine Plattform bilden, in denen Ulrich Temps seine Erfahrungen weitergeben kann.

Auch wenn menschliche Aspekte eine große Rolle spielen, ist das Engagement der Temps-Gruppe nicht selbstlos. Der Unternehmer betonte ebenso wie Weil, dass auch betriebswirtschliche Überlegungen mitspielen - demographischer Wandel und Fachkräftemangel treffen besonders das Handwerk.

Die Integration von Geflüchteten ist in dem Neustädter Traditionsunternehmen eine Erfolgsgeschichte. Seit 2017 der erste Flüchtling seine Lehre zum Malergesellen bestand, folgten bisher 16 weitere. Der Erfolg hat aber auch seinen Preis: 1,5 Millionen Euro hat das Zentrum an der Hans-Böckler-Straße gekostet, pro Jahr werden weitere 1,3 Millionen Euro in Aus- und Weiterbildung investiert. Die Summe der Fördergelder aus staatlichen Programmen nimmt sich dagegen mit 49.500 Euro (für 2018/19) eher bescheiden aus.

Ulrich Temps ist überzeugt, dass der Weg richtig ist: „Ich bin auch sicher, dass wir bald die ersten Vorarbeiter und jungen Meister aus dem Kreis der Geflüchteten haben werden.“ Herausforderungen scheut er dabei nicht. „Wir haben Azubis aus Schwarzafrika, die kaum Schulbildung haben. Das dauert dann vielleicht mal ein Jahr länger, aber das schaffen wir schon“, sagt der Unternehmer, der Weil aber auch Wünsche mit auf den Weg gab. Einfacher formulierte Prüfungsaufgaben, die nach seinem Geschmack auch lebensnäher sein dürften. Einer „seiner“ Flüchtlinge fiel bei sonst guten Noten in Politik durch, weil er den EU-Binnenmarkt nicht erklären konnte. „Das können viele andere auch nicht“, ist Temps sicher.

Ein "gutes Beispiel" gibt etwas zurück

Vahid Ghasemi, ist seit 2018 Malergeselle und will jetzt „selbst etwas zurück geben“. Der 2010 aus Afghanistan Geflüchtete betreut junge Auszubildende bei Temps, auch weil er weiß, wo Probleme auftreten können. Sein Beispiel zeigt, wie wertvoll eine gute Ausbildung bei der Integration ist. Jüngst hat er geheiratet, hat ein kleines Einfamilienhaus gekauft, das dieser Bezeichnung auch bald Ehre machen soll.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1124 vom 26.09.2020