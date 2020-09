VW-Bus kracht in Scheune

Jaguar-Fahrer missachtet Vorfahrt

Niedernstöcken (os). Weit fahren musste die Feuerwehr nicht zum Einsatzort. Wenige Meter hatten die neun Brandschützer bis zur Kreuzung von Niedernstöckener Straße und „In der Twacht“ zurückzulegen. „Mal wieder“, wie Ortsbrandmeister Lars Bergmann sagt.

Unfälle auf der Kreuzung gab es schon viele, auch am Samstag gegen 18.30 Uhr krachte es wieder. Ein 44 Jahre alter Jaguar-Fahrer fuhr „In der Twacht“ auf die Kreuzung zu, missachtete laut Polizeibericht die Vorfahrt eines in Richtung Neustadt fahrenden 36-jährigen Hamburgers und rammte dessen VW-Bus. Der Transporter kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab und krachte in eine Scheune. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, zogen sich seine 17-jährige Beifahrerin sowie die der Fahrer und die 32 Jahre alte Beifahrerin im VW-Bus leichte Verletzungen zu. Besatzungen von drei Rettungswagen und ein Notarzt kümmerten sich um die Unfallopfer.

Den Gesamtschaden schätzten die aufnehmenden Beamten auf rund 17.500 Euro, dabei ist der Schaden an der Scheune aber noch nicht ganz geklärt.

Die Feuerwehr Niedernstöcken hat ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen, den Verkehr geregelt und ausgeleuchtet. Das Einrücken war dann wiederum in Kürze erledigt.

