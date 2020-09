Lechner soll CDU-General in Niedersachsen werden

Engagement in der Lokalpolitik bleibt

Sebastian Lechner wird aller Voraussicht nach im November Niedersachsens neuer CDU-Generalsekretär.

Neustadt/Hannover (os). Der Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner ist am heutigen Freitagnachmittag vom CDU-Landesvorsitzenden Bernd Althusmann als Kandidat für den Posten des Generalsekretärs der niedersächsischen Christdemokraten vorgeschlagen worden.Damit gilt als sicher, dass der Neustädter am 7. November beim Landesparteitag in der Swiss Life Hall Nachfolger von Kai Seefried wird, der sich um das Amt des Landrates in Stade bewirbt.

„Das neue Amt wird mit großen Herausforderungen verbunden sein. Trotzdem möchte ich meine kommunalpolitische Arbeit im Rat der Stadt Neustadt weiterführen und vor allem auch in meinem Wahlkreis weiter präsent sein“, sagt der 39-Jährige, der Sprecher der CDU-Ratsfraktion bleiben möchte und sich „hier weiter stark engagieren“ will.

„Mit Sebastian Lechner erhält die CDU in Niedersachsen einen neuen, dynamischen und jungen Generalsekretär mit viel Erfahrung. Diese hat er nicht nur im Parlament, sondern auch als langjähriger Vorsitzender der Jungen Union Niedersachsen, als Unternehmer und auch als Kommunalpolitiker gewonnen“, so Althusmann. „Sebastian Lechner ist fest in Niedersachsen verwurzelt, er kennt Land und Leute und versteht die CDU und ihre Vereinigungen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Sebastian Lechner als Generalsekretär nicht nur erfolgreich in die kommenden drei Wahlkämpfe starten, sondern sie ebenso erfolgreich bestehen werden“, so der CDU-Landesvorsitzende.

An ehrgeizigen Zielen mangelt es auch dem designierten Generalsekretär nicht: „Unser gemeinsames Ziel ist klar: Wir wollen 2022 wieder stärkstes Partei bei der Landtagswahl in Niedersachsen werden und mit Bernd Althusmann den Ministerpräsidenten stellen.“ Über das Vertrauen Althusmanns hat er sich sehr gefreut. „Das ist eine große Ehre für mich, der größten Partei Niedersachsens als Generalsekretär dienen zu dürfen“, sagt der Diplomvolkswirt.

