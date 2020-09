Volle Schulbusse durch ausgefallene Fahrten sorgen für Empörung bei Eltern

Bedingungen durch Corona haben schon vorher Kritik verursacht

Helstorf (tma).

Helstorf (tma). Ein Bus stoppt in der Frühe, doch weil das vorangegangene Fahrzeug zwei Minuten vorher ersatzlos ausfiel, wartete auf einmal die doppelte Menge Kinder und Jugendliche an der Haltestelle. Die Busfahrerin versucht den Leitstand zu erreichen, um nach Rat zu fragen. Eine Antwort gibt es nicht. Sie entscheidet sich notgedrungen, die wartenden Schüler mitzunehmen - die sich auf der halbstündigen Fahrt dicht aneinander drängen.

Für die Helstorfer wäre die Situation vor der Corona-Krise Normalität gewesen, nun sorgt der Ausfall des Schulbusses für Fragen unter einigen Eltern. „Das sind doch unfassbare Verhältnisse, in so einer Situation muss es doch Notfallpläne geben“, sagt Sebastian Gleue, dessen Kinder ihm von der Situation im Bus der Linie 870 berichtet haben. Beide fahren zum Gymnasium, doch die KGS-Schüler sind durch ihre ausgefallene Fahrt mit eingestiegen. Gleue wollte weitere Informationen zu der Situation von Regiobus und möchte weder das Verhalten der Fahrerin noch der Schüler kritisieren.

Das sieht Ortsbürgermeisterin Silvia Luft ähnlich: „Die Kinder trauen sich natürlich nicht zu sagen ‚da steige ich nicht ein‘ - es liegt an Regiobus entweder einen Ersatzbus zu beschaffen oder die Verspätung vorher bei der Schule anzumelden.“ Den Bus zu überfüllen sei in der Corona-Krise aber „unhaltbar“, kritisiert die CDU-Politikerin.

Schon vor dem Ende der Sommerferien hatte sie auf Stadt- und Regionsebene die Bedingungen in den Bussen angeprangert. „Sollte nach den Sommerferien der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden, würden die Hygienekonzepte der Schulen mit strikter Kohortenbildung ausgehebelt, wenn der Transfer wie vor der Pandemie auf engstem Raum schul- und jahrgangsübergreifend erfolgt“, war in einem offenen Brief an den zuständigen Staatssekretär Heiger Scholz zu lesen.Luft wünscht sich nun eine bessere Informationspolitik und fordert regiobus auf, die versprochenen Prüfungen von Transferfahrten zu Stoßzeiten durchzuführen.

Eine telefonische Anfrage der Neustädter Zeitung hat Regiobus bis Redaktionsschluss am Freitag nicht beantwortet.

Benachrichtigung bei Covid-Verdacht

Neben der Schulbus-Thematik sieht die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Silvia Luft auch die Vorgabe des Landes, die Schule erst im bestätigten Covid-Fall zu informieren, kritisch. „Im Kampf um geringe Neuinfektionen ist eine rechtzeitige Separierung ein ausschlaggebender Faktor. Hier geht es nicht um die Einstellung von Präsenzunterricht im Verdachtsfall, sondern vielmehr um ein höheres Vorsichtsgebot, wenn ich als Mitschüler, also eventuell K1 Kontaktperson, eingestuft werde, sollte der Test positiv sein. Ganz praktisch gedacht: Wenn ich als Eltern über einen Verdachtsfall in der Klasse informiert bin, überlege ich mir, den Besuch im Altenheim bis zur Vorlage des Testergebnisses zu verschieben. Ich reagiere auch anders bei Krankheitssymptomen meines Kindes und begebe mich frühzeitiger zum Arzt“, schreibt Luft.

Für jede vom Arzt angeordnete Testung auf Covid liege auch eine begründete Verdachtssituation vor, weshalb die CDU-Politikerin hinterfragt, warum nicht auch Verdachtsfälle in der Schule gemeldet werden, um gegebenenfalls weitere Ausbreitungen zu verhindern. Ein Umdenken des Ministeriums sei wünschenswert.-tma-

