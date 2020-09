Wilfried und Edith Aust feiern Diamantene Hochzeit

Das Paar betreute die Leserreisen der Neustädter Zeitung

Wilfried und Edith Aust feiern ihre Diamantene Hochzeit. Im eigenen Garten (links) halten sie eine selbstgefertigte Keramikarbeit.

Neustadt (tma). Als Sportberichterstatter und Kunstausstellerin haben sie sich im Stadtgebiet schon vor vielen Jahrzehnten einen Namen gemacht. Am kommenden Donnerstag feiern Wilfried und Edith Aust nun ihren 60. Hochzeitstag.

Dass sie sich in Basse schließlich das Ja-Wort gegeben haben, resultierte aus einer „unwahrscheinlichen“ Begegnung in einem Meteler Biergarten. Wilfried Aust war dorthin nach dem Krieg aus Schlesien gezogen, Edith Aust - ursprünglich aus Ostpreußen geflohen - besuchte ihren Vater, der dort eine zweite Frau gefunden hatte. Bei dessen Hochzeit erspähte ein Freund das schöne Kleid der damaligen Lüneburgerin und brachte das Paar schließlich mit einem Tipp in der Gaststätte zusammen.

„Wo sind die 60 Jahre geblieben?“, fragen die Austs nun, beruflich und privat können sie viele Erinnerungen teilen. Beruflich hatte es Wilfried Aust als Verlagskaufmann in Wunstorf in ein Reisebüro und freiberuflich zur Neustädter Zeitung verschlagen. 35 Jahre war er als Berichterstatter für Sport im Neustädter Land unterwegs, vor allem für seine Fußballberichte bekannt. „Das Wichtigste waren gute Kontakte, teilweise gab es Informationen dann direkt aus der Kabine“, erinnert er sich. „Ich war dadurch viel unterwegs, meine Frau hatte es nicht immer einfach mit mir.“ Doch unterwegs waren die Jubilare auch zusammen, bis November 2000 hatten sie etwa die Leserreisen der Neustädter Zeitung betreut - immer mit dem obligatorischen Wimpel.

Für Edith Aust bedeutete dies eine willkommene Erholung, denn die Hausfrauentätigkeit hat die gelernte Verkäuferin schon beendet, nachdem ihr zweiter Sohn einen Kindergartenplatz bekam. Nach zwei Jahren in einer Strumpffabrik an der Landwehr und vielen Kursen in Schreibmaschine und Buchführung hatte eine Bekannte sie auf eine Stelle auf dem Fliegerhorst aufmerksam gemacht. Die 25 Jahre dort nennt sie im Nachhinein einen „echten Glückfsfall“. Nebenbei war sie ein bekanntes Gesicht in der Künstlerszene - mit ihren Keramikarbeiten hat sie geholfen, 40 Jahre lang Ausstellungen im Freizeitheim und auf den Dörfern zu organisieren. Inzwischen „bastele“ sie aber nur noch Geschenke und Gegenstände für den Hausgebrauch. „Langweilig war es nie, Ich war immer sehr beschäftigt“, berichtet Edith Aust amüsiert.

Auch in der Hochzeit der Corona-Krise seien sie durch Kinder und Enkel nicht im Stich gelassen worden, die etwa für sie eingekauft haben. „Das organisieren wir ganz einfach per WhatsApp“, so das Ehepaar Aust.

