Karin blitzt in Evensen, Mardorf und der Lindenstraße

Zwei neue Premieren-Standorte

Neustadt (os). Nach eineinhalb Wochen personell bedingter Pause blitzt der städtische Messanhänger in dieser Woche an der Landwehr, dort wird er auch über das Wochenende bis Dienstag im Einsatz sein.

Nach dem Aufladen der Akkus soll er dann eine knappe Woche in Evensen an der Landesstraße 191 messen, erlaubt sind 50 Stundenkilometer. Ab dem 29. September gibt es einen weiteren Premieren-Standort, erstmals misst „Karin“, wie das Gerät auch heißt, in Mardorf an der L 360, auch dort gilt Tempo 50.

30 Stundenkilometer sind am Messort für die 41. Kalenderwoche erlaubt. Ab dem 7. Oktober soll der Anhänger erstmals an der Lindenstraße positioniert werden.

