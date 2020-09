Shooters-Saison startet beim Favoriten

Die Saison startet: Die Shooters wollen mit einem jungen Team in der Regionalliga bleiben. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/os). Viele Monate ohne Wettkampf sind vorbei, heute beginnt die neue Regionalliga-Saison für die TSV Neustadt temps Shooters. Das neu zusammengestellte und sehr junge Team muss direkt beim Topfavoriten SBB Baskets Wolmirstedt antreten. Während viele Teams in der Liga auf junge Spieler setzen und hoffen, durch geringere Sponsoren- und Zuschauereinnahmen in der Liga zu bleiben, hat Wolmirstedt ordentlich investiert. Der Kader von Headcoach Potthast wurde mit gestandenen und namenhaften Profis verstärkt. Die Leistungsträger aus der letzten Saison sind fast alle geblieben, dazu kommt ein deutsches Trio, welches bisher in der Bundesliga und ProA aktiv war. Klares Ziel: Aufstieg in die ProB.

In der Vorbereitung konnte Wolmirstedt bis auf das Testspiel gegen den ProA-Vizemeister Eisbären Bremerhaven alle Spiele für sich entscheiden. „Unser junges Team wird am Samstag nicht dorthin fahren, um die Punkte einfach so zu überreichen, denn wir wollen jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen“, so Manager Jan Gebauer. Das war bei den beiden letzten Testspielen nicht mehr drin, allerdings gegen hochkarätige Gegner. Sowohl gegen Herford als auch gegen Ibbenbühren gab es knappe Niederlagen, allerdings mit weiteren sehr positiven Erkenntnissen für den TSV.

Das Ziel der Shooters wird, wie schon im vergangenen Jahr, der frühzeitige Klassenerhalt sein. „Der Kader wurde nicht nur wegen des kleineren Etats verjüngt, sondern weil wir weiter an unsere Philosophie glauben und mit dem Trainerduo Buss/Benkelberg zwei Coaches haben, die richtig Bock haben, mit vielen jungen hungrigen Spielern zu arbeiten. Die Vorbereitung war kurz und es gab auch gerade am Anfang kleine Probleme, diese sind aber überwunden“, so der Manager weiter. Rishi Kakad wird wegen seiner noch nicht komplett auskurierten Wadenverletzung fehlen und sich voll auf das erste Heimspiel in der Woche danach konzentrieren. „Wir werden da überhaupt kein Risiko eingehen“, so Lars Buss zur Personalie Kakad.

Wer das Spiel, das ab 18.30 Uhr bei Youtube übertragen wird, sehen möchte, findet unter diesem Link den Livestream: youtu.be/2K7yTUcG0ko.

Mugagan muss gehen

Erste personelle Veränderungen gab es bereits vor den beiden letzten Testspielen. Lawrence Mugagan wird zwar weiter als talentiert eingeschätzt, in Sachen Einsatz konnte er die Erwartungen von Coaches und Managment aber nicht erfüllen. „Lawrence ist ohne Frage ein Spieler mit Qualität, welche aber auch immer abgerufen werden muss“, so Trainer Lars Buss. Ob der Platz noch neu besetzt wird, muss abgewartet werden. „Ein Spieler steht bei uns im Fokus, ob es klappt oder nicht, wird sich noch vor dem Saisonstart entscheiden“, so Manager Jan Gebauer.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1123 vom 19.09.2020