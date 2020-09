Nur mit Lesen rollt der Ball

Kooperationsprojekt kombiniert Textarbeit und Kicken

Sophie liest aus einem der für das Projekt gekauften Bücher vor, bei einem schwierigen Wort kann Projektleiter Günter Hahn schnell helfen. Foto: Seitz

Noch größer als für das Lesen ist die Begeisterung beim Kicken. Foto: Seitz

Mandelsloh (os). Auf den sieben Turnmatten in der Sporthalle hocken sie immer zu zweit und lauschen ihrer Mitschülerin Sophie, die gerade vorliest. Dem ein oder anderen Teilnehmer ist ohne große psychologische Kenntnisse anzusehen, dass er auf das Lesen auch verzichten würde, um direkt mit dem Kicken zu beginnen. Günter Hahn scheint das zu übersehen - bis zu einem gewissen Punkt. Als die Gruppe zusehends unkonzentrierter wird, muss er nur kurz daran erinnern, dass sich so höchstens der Beginn des Fußballspielens verzögert und die Geräuschkulisse nimmt ab.

Als Hahn Schulleiterin Nicole Ortelt das Projekt „Anpfiff für‘s Lesen“ des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) vorstellte, musste die nicht lange überlegen. Das Konzept verbindet Lesen und Kicken, „dabei bleibt auf jeden Fall etwas über den Sport hinaus hängen“, ist nicht nur der Vorsitzende des TV Mandelsloh überzeugt.

Seit 2008 leitet er die Fußball-AG der Schule, schon im Vorjahr hatte er sich beim NFV um „Anpfiff“ beworben. „Pro Jahr werden vier Schulen in Niedersachsen unterstützt, da waren wir 2019 nicht dabei“, so Hahn. Dieses Jahr wurde die Grundschule aber ausgewählt, der Projektleiter konnte mit dem Etat von 1.000 Euro planen. Neben Vorlagen für die einzelnen AG-Stunden kaufte er auch Bücher für rund 250 Euro. Die bekommen Schüler mit nach Hause, sollen dann in der nächsten Stunde etwas zum Inhalt erzählen. Das funktioniert noch nicht ganz reibungslos, Hahn ist aber auch schon mit kleinen Erfolgen zufrieden. „Mit der Routine kommt auch die Lust mal etwas zu lesen“, hofft er.

Bevor sich in dieser Stunde jedoch Routine einstellen könnte, sind die Teilnehmer vom Lesen „erlöst“. Gemeinsam tragen sie auffallend zügig ein Tor auf die andere Spielfeldseite, nehmen auch noch die kurze Aufwärmphase hin - und dann rollt der Ball.

