Zwangs-Abschied aus Wagrain

Konfirmandenferienseminar sucht neues Ziel - letzter Besuch 2021

Eine vierstellige Zahl junger Neustädter hat hier schon das KFS verbracht: Das Jugendhotel Wurzenrainer wird nur noch einmal Gastgeber sein. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Für eine vierstellige Zahl junger Menschen aus dem gesamten Stadtgebiet war das Jugendhotel Wurzenrainer im österreichischen Wagrain in den vergangenen 20 Jahren eine besondere Station ihres Lebens. Das Konfirmandenferienseminar (KFS) führte von Beginn an dorthin. Nicht wenige kehrten als Teamer in die Berge zurück und leiteten nachfolgende Jahrgänge an. Diese Zeit neigt sich nun dem Ende zu.

„Das Jugendhotel wird zur Appartment-Anlage umgewandelt“, sagt Superintendent Michael Hagen, „wir brauchen ein neues Quartier.“ Noch einmal fahren 2021 Neustädter Konfirmanden nach Wagrain, vielleicht doppelt so viele wie sonst. Das wegen des Corona-Virus in diesem Jahr ausgefallene KFS soll dann wiederholt werden, zusätzlich zum aktuellen Konfirmanden-Jahrgang.

„Das ist schon ein großer Einschnitt“, kommentiert Hagen den nahenden Abschied aus Wagrain. Gastgeber Alois Wurzenrainer und sein Team haben versucht den Neustädtern mit Tipps zu weiteren Zielen in Österreich bei der Suche nach einem neuen KFS-Standort zu helfen. Ein Ergebnis dazu gibt es noch nicht. Gleichzeitig suchen Gruppen aus Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen auch in Dänemark und Deutschland nach Alternativen. „Die müssen natürlich bezahlbar sein, sollen aber auch ein breites Spektrum an Aktivitäten möglich machen“, beschreibt Hagen die Anforderung an ein neues Ziel. „Nach einem ersten Schock hat sich eine große Aktivität entfaltet“, berichtet er.

Taufen also bald im Meer statt in einem Bergfluss? Unmöglich ist das nicht, fest steht aber bisher nur, dass es auf jeden Fall weitergehen soll mit dem KFS. „Das ist ein Leuchtturm-Projekt im Kirchenkreis und darüber hinaus“, stellt der Superintendent fest. Eine Fortsetzung der Konfirmandenferienseminare ist für die Kirche aber auch aus einem weiteren Grund wichtig: die Nachwuchsgewinnung. 20 Jahre KFS haben nach Hagens Schätzungen rund 300 Teamer hervorgebracht, die oft als junge Ehrenamtliche weiter der Kirche verbunden bleiben.

So wird es 2021 so etwas wie eine Abschiedsfahrt nach Wagrain geben, bevor das KFS ein Jahr darauf zu neuen Ufern aufbrechen wird. An welchem Fluss oder Meer dann auch immer.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1122 vom 12.09.2020