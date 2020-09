Lars Schwieger ist neuer Brandabschnittsleiter

Kernstadt-Ortsbrandmeister folgt auf Jörn Engel

Neustadts Ortsbrandmeister Lars Schwieger ist seit Donnerstagabend Leiter des Brandabschnitts I, der Garbsen, Neustadt und Wunstorf umfasst.

Neustadt (os). Die Führung des Brandabschnittes I, bestehend aus den Kommunen Garbsen, Neustadt und Wunstorf, bleibt in der Hand von Neustädtern. Nach Hans-Jürgen Grigat und zuletzt Jörn Engel wählten die Delegierten der Abschnitts-Versammlung am Donnerstagabend den bisherigen Ortsbrandmeister der Kernstadt, Lars Schwieger, zum Abschnittsleiter.

Im Gegensatz zu Jörn Engel, der zusätzlich noch die technische Einsatzleitung (TEL) führte, beschränkt sich Schwiegers Tätigkeit aber auf das reine Amt als Abschnittsleiter und dessen eigentliche Aufgaben. „Das muss zeitlich im Rahmen bleiben“, sagt er. Für ihn war diese Einschränkung Voraussetzung, um bei der Wahl anzutreten. Gegenkandidaten gab es nicht, die Zustimmung für den neuen Abschnittsleiter fiel zwar nicht einstimmig, mit 40 von 44 Stimmen aber deutlich.

Schwieger ist seit 35 Jahren in der Feuerwehr, war Beisitzer im Kommando und stellvertretender Ortsbrandmeister, bevor er 2015 die Führung der Kernstadt-Ortsfeuerwehr übernahm. Die benötigt nun einen neuen Ortsbrandmeister, denn beide Ämter im Ehrenamt zu bekleiden, sei aufgrund des zeitlichen Aufwandes nicht möglich. Lars Schwieger gibt das Amt damit vor dem Einzug in das neue Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße ab. „Ich bin ja bei der Stadt Neustadt mit für das Feuerwehrzentrum zuständig und deshalb auch weiter dabei“, sagt Schwieger. Der Neubau des Feuerwehrzentrums war für ihn noch einmal ein Großprojekt, das Ende dieses Jahres vor dem Abschluss steht. „Mit dem Wechselladerkonzept ist auch die Erneuerung des Fahrzeugpools fast abgeschlossen“, ergänzt Schwieger. Beides war ihm wichtig.

Wer sein Nachfolger in Neustadt wird, ist bisher nicht geklärt, die Kandidatensuche läuft.

Jörn Engel war im Mai nach 43 Jahren im Feuerwehr-Ehrenamt aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen zurückgetreten (wir berichteten).

