Haushalt: Sicher ist nur die Ungewissheit

„Fiktiv ausgeglichen“ - hohe Investitionen - schwierige Personalsuche

Neustadt (os). Mit so etwas wie dem Merkel‘schen „Wir schaffen das“ beendete Bürgermeister Dominic Herbst die Einbringung seines ersten Haushaltsentwurfes im Rat. Trotz der nahenden Kommunalwahlen im Herbst kommenden Jahres rief er zu gemeinsamen und respektvollen Beratungen über die Finanzmittel der Stadt auf. Begonnen hatte er dagegen mit einer klaren Ansage: „Ein entspannter Ausblick war mal.“

Deren Beratung folgt - zumindest auf dem Papier - einem ehrgeizigen Zeitplan. Am 14. Januar soll das Zahlenwerk verabschiedet werden. So früh gelang dem Rat das kaum einmal in den vergangenen Jahren.

Das Gesamtvolumen des Entwurfs liegt bei 95 Millionen Euro, nach derzeitiger Planung gelingt ein fiktiv ausgeglichener Haushalt. Ob das tatsächlich möglich ist, muss abgewartet werden, denn manche Unwägbarkeit stellt die Kalkulation auf unsichere Füße.

Herbst bezeichnete die Gewinnung von Fachpersonal für zahlreiche offene Stellen als „riesige Herausforderung“, gleichzeitig ist unklar, mit wie viel mehr die Mitarbeiter im kommenden Jahr zu Buche schlagen. Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr Gehalt, Dezernent Maic Schillack, als Erster Stadtrat für die Finanzen zuständig, geht bisher von einer Einigung bei zwei Prozent aus.

Nach vielen Jahren zurückhaltender Investitionen in Infrastruktur sind diese jetzt unumgänglich, etwa beim Feuerwehrzentrum, Rathaus oder Gymnasium. Auch hinter Planung und Umsetzung von Mobilitätskonzepten steht noch ein großes Fragezeichen.

Erste Corona-Hilfen stehen zwar mittlerweile fest, trotzdem wiederholte der Bürgermeister eine Forderung seines Vorgängers Uwe Sternbeck: „Bund und Land müssen Kommunen stärker finanziell unterstützen“, damit diese ihre - eher noch zunehmenden - Aufgaben vor Ort erfüllen können. Die Erwartungen der Politik in Berlin und Hannover erstreckt sich nach seinen Worten auf viele Themenfelder, die Finanzierung überfordere die Kommunen auf lange Sicht.

„Eine bessere Finanzausstattung ist auch notwendig, um die Spielräume für Investitionen in die Infrastruktur zu erhalten, damit die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft gut bleiben“, sagte Herbst.

Relative Sicherheit bietet laut Schillack der feste Hebesatz der Region, rund 20 Millionen Euro sind das für die Stadt. Die größten Posten in Haushalt sind 33,5 Millionen Euro Personalkosten und 32,3 Millionen Euro für Sozialleistungen. Unter dem Strich käme ein Minus von 9,7 Millionen Euro heraus. Dass aber noch unklar ist, wie der Jahresabschluss 2020 ausfallen wird und damit auch die Höhe möglicher Entnahmen aus den Rücklagen offen ist, macht die Planung auch nicht gewisser. Da die Zeiten, wie Herbst und Schillack betonten, nicht besser zu werden scheinen, gab der Erste Stadtrat für 2022 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes als Ziel aus. Das ist eine Maßnahme, die zur Sanierung kommunaler Haushalte vorgesehen ist und darauf abzielt, in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren eine vollständige Ausgabendeckung zu erreichen.

