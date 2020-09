Lebenstraum: Neu gegründete Gesellschaft organisiert drei Kitas mit 225 Kindern

Das Sozialwerk der Freikirche wird von Hans-Jürgen Kretz geleitet

Die Gesellschaftervertreter und Geschäftsführer der Lebenstraum gGmbH - das Sozialwerk der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde - kümmern sich künftig um drei Einrichtungen: Klaus-Dieter Pohl (v. li.), Hans-Jürgen Kretz, Gabi Müggenburg, Claudia Dallwitz und Gert Höhne. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Seit 1991 betreibt die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Kindergärten - nun hat sie diese Verantwortung an die neu gegründete „Lebenstraum Evangelisch-Freikirchliches Sozialwerk Neustadt am Rübenberge gGmbH“ abgegeben.

„Eine gemeinnützige Gesellschaft ist die beste Lösung, der Vorteil zum Verein ist, dass die Gemeinde alleinige Gesellschafterin sein kann“, erklärt Geschäftsführer Hans-Jürgen Kretz. „Das ist aber alles rein operativ, an den Gruppen und der Ausrichtung der Arbeit ändert sich nichts.“ Damit sind die Kitas Abenteuer-, Regenbogen- und Auenland mit 225 Kindern in elf Gruppen und 53 Mitarbeiterinnen offiziell neu organisiert. Die Gemeinde ist damit einer der größten Einzelträger im Stadtgebiet und zweitgrößter Träger in der Arbeitsgemeinschaft Freikirchlicher Kindertagesstätten bundesweit.

„Die Entscheidung war lange überfällig“, so Kretz. „In der jetzigen Konstellation war die dritte Einrichtung grenzwertig“, erklärt er im Hinblick auf den Arbeitsaufwand. Den Schritt zur gGmbH sei auch eine befreundete Gemeinde in NRW gegangen, weshalb die Entscheidung im November sofort angenommen wurde.

Der jetzige Geschäftsführer führt die Administration bereits seit 1990 ehrenamtlich. Zu dieser zeit waren einige Mütter an ihn herangetreten sind, und haben gefragt, ob die Gemeinde nicht einen eigenen Kindergarten gründen könne. „Damals waren wir noch eine sehr kleine Gemeinde und mussten selbst bauen“, erinnert sich Kretz. „Wir hatten aber schon vorsorglich ein Grundstück gekauft.“

Am Anfang sei der Aufwand durch das „Abenteuerland“ mit zwei Gruppen und vier Mitarbeiterinnen gering ausgefallen, 1994 musste Kretz die Arbeit dann mit seiner Tätigkeit an der Leine-Schule vereinen, die er bis 2017 leitete. 2003 nahm die Kita Regenbogenland nach anfänglicher Skepsis ihren Betrieb auf. Das Abenteuerland wurde 2014 durch eine Krippe verstärkt. 2017 wurde die Gemeinde mit der Kita Auenland an der Michael-Ende-Schule ein Kooperationspartner im Hortbereich.

Kretz und seine Stellvertreterin Claudia Dallwitz wollen sich jetzt - übergangsweise in einem kleinen Büro und in Heimarbeit - auf neue Herausforderungen vorbereiten. Ob dabei neue Einrichtungen infrage kommen lässt er offen. Vorerst möchte die gGmbH prüfen, ob die zwei eingerichteten halben Stellen realistisch sind.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1122 vom 12.09.2020