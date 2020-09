Parksituation am Moordorfer Straßenrand soll durch Schilder entschärft werden

Mit der Maßnahme werden auch vermehrte Kontrollen angekündigt

Häufig wird nah am Straßenrand geparkt, Autotransporter halten schon mal auf der Straße.

Poggenhagen (tma). „Die Situation an der Moordorfer Straße beim dortigen Autohandel wird für uns Poggenhagener immer beschwerlicher“, erklärt der SPD-Vorsitzende Klaus Hendrian. Gemeint ist der erste Abschnitt südlich des Bahnübergangs. Anwohner berichten von abgemeldeten Fahrzeuge zwischen den Bäumen, Autotransportern die Fahrzeuge auf der Fahrbahn verladen, und ungesicherte Fahrzeuge, die in die Fahrbahn ragen.

Nachdem das Thema mehrfach im Ortsrat besprochen wurde und keine Besserung eingetreten ist, wurden jetzt nach einem gemeinsamen Ortstermin mit Stadtverwaltung und Polizei - angestoßen durch die SPD-Abteilung - Maßnahmen auf den Weg gebracht. „In dem Abschnitt [Anm. d. Red.: bis zum Fritz-Blume-Weg] wird ein beidseitiges Halteverbot inklusive Seitenstreifen ausgeschildert“, berichtet Stadtsprecherin Nadine Schley. Pfosten sollen keine eingeschlagen werden, die Aufstellung der Schilder ist für Anfang Oktober angedacht.

Auch vermehrte Kontrollen seitens der Stadt und der Polizei sind dann eingeplant. „Natürlich sehen wir, dass eine Gefahrenlage besteht“, erklärt Einsatz- und Streifendienstleiter Alexander Benne. „Es ist eben eine schwierige Situation, wenn LKWs auf der Fahrbahn stehen und es sich bis zur Schranke staut.“ Wenn ein Autotransporter in Richtung Wunstorf steht, können Anwohner oft beobachten, wie der Verkehr sich bei geschlossener Schranke auf beiden Spuren staut.

Laut Hendrian sei diese Situation auch ohne Schilder fraglich. „Schaut man ins Gesetz, ist das Halten/Parken links neben einer durchgezogenen Fahrstreifenbegrenzung verboten, wenn nicht mindestens drei Meter zwischen Fahrzeug und Mittellinie vorhanden sind“, erklärt der SPD-Politiker. Er hofft, dass die LKWs künftig direkt auf das Gelände des besagten Autohandels fahren und den Verkehr langfristig nicht mehr behindern.

Beim Ortstermin ist außerdem ein weiteres Problem ersichtlich geworden. Mit einem Minibagger hat der Betrieb auf dem Seitenstreifen angefangen, einen Graben auszuheben. „Wir haben festgestellt, dass dabei auch die Wurzeln der Bäume am Fahrbahnrand beschädigt wurden“, sagt Martina Schober, Leiterin der Straßenmeisterei Berenbostel. Arbeiten am Seitenstreifen von Seiten des Autohandels seien so nicht zulässig. Zuständig wäre von offizieller Seite am Ende die Straßenmeisterei.

