Bäume müssen gefällt werden - wohin mit dem Storchennest?

Laderholz (dgs). Gerade hat sich Adebar aufgemacht in den sonnigen Süden, da geht es seinem Nest an den Kragen. Die Bäume auf dem Hof Krage sind krank und müssen gefällt werden - auch die Eiche mit dem Storchennest in luftiger Höhe. Die Storchenbetreuer Dr. Reinhard Löhmer und sein Neustädter Kollege Ulrich Stahl waren beide vor Ort und haben nach einer Alternativlösung gesucht. Die Dorfgemeinschaft hatte bereits vor Jahren auf der Wiese am Mühlenteich ein Nest auf einem Pfahl aufgebaut, das aber vom Storchenpaar nicht angenommen wurde. „Störche suchen die Nähe zum Menschen“, erklärt Stahl das Verhalten. Er hatte daher zusammen mit Löhmer versucht auf dem gegenüberliegenden Gehöft das Nest aufzubauen. „Leider konnten wir die Besitzer nicht überzeugen“, bedauert er. Er hofft nun, dass das Brutpaar nach seiner Rückkehr im Frühjahr doch noch das Nest am Mühlenteich annimmt. Erst kürzlich fiel auch in Basse eine marode Pappel mit Storchennest der Säge zum Opfer.

