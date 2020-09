Kulturforum startet mit 40 Prozent weniger Plätzen in die neue Saison

Auftakt mit Brodowy

Neustadt (r/tma). Das Kulturforum startet mit dem mit Kleinkunstpreis ausgezeichneten Kabarettisten Matthias Brodowy am Samstag, 19. September, in der KGS-Mensa optimistisch in eine Saison mit Hindernissen.

Brodowy ist im Krisenjahr der Meinung, dass keine Zeit mehr für Pessimismus ist. In seinem zehnten Programm möchte er jetzt noch schnell anpacken und das Ruder herumreißen. Bei dem Auftritt wird es politisch, literarisch und musikalisch. Darüber hinaus widmet der selbsternannte „Vertreter für gehobenen Blödsinn“ sich auch der Albernheit und der grotesken Geschichte.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr - eine halbe Stunde früher als bisher. Der Einlass ist ab 18.45 Uhr möglich, so dass ausreichend Zeit zum Einnehmen der Plätze unter Einhaltung der Hygieneregeln besteht. Weitere Informationen dazu unter www.kulturforum-neustadt.de.

Aufgrund der aktuellen Auflagen musste die Anzahl der Zuschauer um 40 Prozent reduziert werden, so dass keine Karten mehr erhältlich sind. Für alle weiteren Veranstaltungen in dieser Saison können noch Tickets bei den bekannten Vorverkaufsstellen bezogen werden. Alternativ sind Reservierungen für die Abendkasse per E-Mail an kartenreservierung@kulturforum-neustadt.de möglich. Somit können sich noch Tickets für den Auftritt von Markus Barth am Freitag, 2. Oktober, unter dem Motto „Haha… Moment, was?“ gesichert werden.

