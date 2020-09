Vorverkauf für Pantomimen und exotische Weihnachtslieder beginnt

Neustadt (r/tma). Der Kartenvorverkauf des Theater- und Konzertkreis (TKK) beginnt - durch die Corona-Beschränkungen aber nur für die ersten beiden Schlosskonzerte in der Saison 2020/2021. Diese finden allerdings aufgrund der zurzeit noch bestehenden Abstandsregelungen wie reguläre Aufführungen im Theater des Gymnasiums statt.

Für Sonntag, 1. November, steht das Duo Mimikry mit dem Programm „Visual Short Stories“ auf dem Spielplan. Die Pantomimen treten unter den Namen Nicolas Rocher und Elias Elastisch auf und bemühen sich sowohl um detailverliebte Darstellungen als auch rabenschwarzen Humor. Das Duo will die „Groteske der gesellschaft“ imitieren, etwa als zwei Bestatter mit zu vielen „Kunden“. Unterschiedliche Geschichten werden clever durch filmische Erzähltechniken gespielt. „Es ist Visuelles Theater, Tanz, Pantomime, Satire, Schauspielerei und was auch immer noch die Schnittmenge zwischen Comedy und Theater zu treffen vermag“, so das Programm.

Die A Cappella-Formation vocaldente steht Samstag, 12. Dezember, ab 20 Uhr auf der Bühne des Theaters. Die Musiker machen eine weihnachtliche Reise um den Globus mit einem etwas anderen Weihnachtsprogramm. Ob französischer Choral, Country-Yankee-Christmas-Doodle oder das norwegische Lied vom Elfenweihnachtsbrei - vocaldente machen vor keiner Sprach- oder Stilhürde halt. Das Quintett präsentiert eine schillernde Pallette von Weihnachtsliedern aus aller Welt, die es von seinen Reisen mitgebracht hat.

Karten für beide Veranstaltungen sind nur in der Vorverkaufsstelle des TKK in den Räumen der Tourist-Information, Marktstraße 5, erhältlich. Zu beachten sind die Geschäftszeiten dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 11 Uhr. Erreichbar ist die Geschäftsstelle persönlich oder unter Telefon 05032/61799. Kunden von bereits vor der Corona-Krise gekauften Karten können sich aufgrund des neuen Spielorts melden.

