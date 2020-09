Sirenengeheul als Test? Nicht in der Region Hannover

Bundesweiter Warntag hat Donnerstag Premiere

Neustadt (os). Wenn am Donnerstags in allen 16 Bundesländern um 11 Uhr die Sirenen im Rahmen des ersten bundesweiten Warntags heulen, organisiert vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), bleibt es in weiten Teilen der Region Hannover ruhig. Sollten die Alarmsignale trotzdem zu hören sein, darf von einem wirklichen Ernstfall ausgegangen werden.

Wie erst eine Nachfrage der Neustädter Zeitung ergab, gibt es technische Probleme, da ein anderes Alarmierungssignal als das für Feuerwehr-Alarme benutzt wird. Einzige Alternative ist demnach eine manuelle Auslösung der Sirenen. Das hält der zuständige Fachdienstleiter der Stadt angesichts von 90 Anlagen im gesamten Stadtgebiet für nicht durchführbar. „Nach Rücksprache mit dem Stadtbrandmeister habe ich entschieden, aufgrund der technischen Schwierigkeiten dieses Jahr nicht am Warntag teilzunehmen“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Laut Stadtsprecherin Nadine Schley war in der Regionsleitstelle erst Ende August aufgefallen, dass die Sirenen für den Warntag nicht die technischen Voraussetzungen erfüllen.

Erstmals sollten am 10. September in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt werden, also Sirenen, Warn-Apps, aber auch Durchsagen von Radiosendern. Sogar Lautsprecherwagen waren manchen Orts vorgesehen. „Wir haben bei den Kommunen abgefragt, ob sie manuell auslösen“, sagt Regionssprecherin Carmen Pförtner auf Anfrage. Derzeitiger Stand: Lediglich Wennigsen, Isernhagen und Burgwedel versuchen nach ihren Worten, die technische Prüfung der Sirenen unter den Warntag-Bedingungen. „Region und Landeshauptstadt wollen ohnehin verstärkt den digitalen Weg gehen“, so Pförtner. Die Warn-Apps „NINA“ und „KatWARN“ sollen dafür ebenso genutzt werden wie soziale Medien. In der Landeshauptstadt seien die Sirenen ohnehin abgebaut worden.

Der Warntag wurde und wird auf vielfältige Weise beworben, immer auch mit Hinweis auf die Sirenen-Nutzung. Bei der Stadt Neustadt wurde zunächst übersehen, die Mitbürger darauf hinzuweisen, dass in diesem Jahr lediglich eine interne App genutzt wird. „Das tut uns leid, wir hoffen aber, dass im kommenden Jahr die technischen Voraussetzungen passen“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley, die nach der NZ-Anfrage doch noch eine Pressemitteilung verschickte.

Der bundesweite Warntag hat zum Ziel, die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren, Funktion und Ablauf der Warnung besser verständlich zu machen und auf die verfügbaren Mittel dafür aufmerksam zu machen. Die nun bundesweit einheitlichen Sirenensignale sollen bekannter werden.

