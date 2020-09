Fünf Auftritte beim Entdeckertag im Amtsgarten - Eintritt kostenlos

Pro Konzert können sich 150 Besucher online anmelden

Um 14.30 Uhr beginnen Jan Jakob und seine Band mit ihrer Aufführung im Amtsgarten. Die Musiker spielen Indie Pop, Jazz, Soul und Folk.

Neustadt (r/tma). Nach dem Kultursommer gibt es im Amtsgarten am Schloss Landestrost nun beim Entdeckertag am Sonntag, 13. September, erneut Live-Konzerte unter Corona-Bedingungen. Ab 11.30 Uhr wechseln sich auf der Freiluftbühne Jungtalente aus der Jazzszene mit erfahrenen, international bekannten Musikern ab.

Den Anfang macht Robby Ballhause um 11.30 Uhr. Der Sänger und Gitarrist bringt mit seiner Mischung aus Folk, Bluegrass, Country, Rock und Pop, genannt Greengrass-Music, eine amerikanische Note ins Programm im Amtsgarten. Sein Markenzeichen: rau dargebotene Liebeslieder und lieblich erzählte Grobschlächtigkeiten. Das Ergebnis sind melodische Songs mit unsentimentalen Texten.

Ab 13 Uhr lösen ihn Lars Stoermer und Klaus Heuermann ab. Stoermer ist seit elf Jahren festes Mitglied der Bigband Fette Hupe, am Entdeckertag tritt er mit Klaus Steuermann auf. Der kennt sich im Jazz wie in der Klassik bestens aus, arbeitet als Solist, Komponist und Arrangeur in vielen Formationen. Die Musiker spielen ihre liebsten Jazzkompositionen in einer groovigen Besetzung mit einem warmen und facettenreichen Sound.

Um 14.30 Uhr spielen Jan Jakob und Band mehrgleisige Musik, indem sie Singer/Songwriter, Indie Pop, Jazz, Soul und Folk mischen. Das Besondere: Jakobs Texte entstehen im Zug. Es kommen groovige Songs dabei heraus, die der Hannoveraner mit Gitarre und Gesang umsetzt.

Das Trio um Keyboarder Lennard Smidt will ab 16 Uhr durch Eigenkompositionen und Impro-Einlagen überzeugen. Smidt selbst sitzt an der Hammond-Orgel, am Entdeckertag wird er unterstützt durch Benson Itoe am E-Bass, John Winston Berta übernimmt das Drumset.

Der Höhepunkt des Abends ist um 17.30 Uhr der eigene Auftritt von John Winston Berta.Als Sohn eines englischen DJs entdeckte John früh seine Liebe zur Musik, als Teenager zog der Jazz ihn immer weiter in seinen Bann. Berta spielte in mehreren Combos und Big Bands als Schlagzeuger, seine Leidenschaft für Jazz lebt er mit dem Ensemble Hagelslag noch heute aus, mit seinem eigenen Trio probiert er sich als Singer-Songwriter und schlägt rockigere Töne an.

Der Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Konzertbeginn, pro Konzert können sich 150 Gäste anmelden. Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.entdeckertag.de.

