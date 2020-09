Niederschläge entscheiden beim Mais über Qualität und Quantität

Erntesaison hat bereits begonnen

Die Maisernte hat begonnen. Auch im Neustädter Land findet sich die aus Südamerika stammende Nutzpflanze häufig, sie wächst auf 17 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (LPD/os). Nachdem die niedersächsischen Landwirte eine durchschnittliche Getreideernte in diesem Sommer einbringen konnten, hat nun die Maisernte begonnen. „Und auch hier wird der Standort und die Niederschlagsmenge über Qualität und Quantität entscheiden“, erklärt der Vorsitzende des Pflanzenausschusses im Landvolk Niedersachsen, Karl-Friedrich Meyer.

Viele Maispflanzen haben zwei Kolben ausgebildet, der Mais habe eine Größe von nahezu vier Metern. „Wo der Regen fehlte, werden die Ernteerwartungen aber nicht erfüllt. Es ist wie beim Getreide: die Niederschlagsverteilung entscheidet über die Erträge - und diese Unterschiede sind regional sehr groß“, fasst der Ausschussvorsitzende zusammen.

Die Futterpflanze mittelamerikanischen Ursprungs kommt mit warmen Temperaturen gut zurecht, besser als manch andere Nutzpflanze. Die Anbaufläche für Mais wächst stetig. 2020 wird Mais auf fast 620.000 Hektar angebaut vor fünf Jahren waren es noch 584.566 Hektar. Im Vergleich zum Jahr 1950 mit 684 Hektar bedeutet dies ein mehr als 900-facher Anstieg der Anbaufläche. Im Stadtgebiet Neustadt ist ebenfalls viel Mais zu sehen, wie das Landvolk vor Ort immer wieder betont, wird der größere Teil als Futtermais angebaut. Laut Landwirtschaftskammer holen die Flächen wir Biogas-Nutzung aber auf. Für das laufende Jahr waren 1.424 Hektar (2019: 1.271) als Nutzung für die Energie-Gewinnung gemeldet, auf 1.557 Hektar (2019: 1.661 ) wird Futtermais angebaut. Beides zusammen entspricht knapp 17 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen im Stadtgebiet.

„Landwirte legen heute mehr Wert auf breitere Fruchtfolgen. Das führt dazu, dass sich der Maisanbau in der Fläche ausgedehnt hat“, erklärt Meyer. Weiterhin hätten Züchtungsfortschritte sowie der Einsatz als Energiepflanze in Biogasanlagen und als Futterpflanze diesen enormen Anstieg des Maisanbaus beschleunigt. Mais benötigt nur wenig Wasser pro Ertragseinheit, zudem sei er ein besonders guter Stickstoffverwerter. Silomais wandelt bis zu 90 Prozent des pflanzenverfügbaren Boden-Stickstoffs (N) in Ertrag, also Biomasse um. Niedersachsens Bauern dient der Mais zudem als Futter für Milchkühe oder Bullen. Mit der Ernte von einem Hektar Mais können drei bis vier Milchkühe ein Jahr lang gefüttert werden. Die energiereiche Maissilage sei daher der ideale Partner zu Grassilage.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1122 vom 12.09.2020