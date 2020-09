Radwegebau: Zwei Landesstraßen für drei Tage voll gesperrt

L 192: Von Himmelreich geht es nicht Richtung Eilvese

Von heute, Montag, bis Mittwoch wird der erneuerte Radweg asphaltiert, deshalb gibt es eine Vollsperrung. Foto: Gade-Schniete

Empede/Vesbeck (r/dgs). In der kommenden Woche sollen die Radwege an den Landesstraßen 191 zwischen Empede und Neustadt sowie an der L 193 zwischen Vesbeck und Helstorf eine neue Asphaltdecke erhalten. Beide Straßen müssen dann jeweils für mehrere Tage voll gesperrt werden. Der Busverkehr ist von den Vollsperrungen nicht betroffen. Linienbusse werden nach Auskunft der zuständigen Baufirma durchgelassen.

Die Arbeiten zwischen Empede und Neustadt sollen am kommenden Montag, 7. September, beginnen und am Mittwochabend, 9. September, abgeschlossen sein. Der Verkehr wird über Himmelreich und die Bundesstraße 6 umgeleitet. Um den dortigen Umleitungsverkehr gewährleisten zu können, ist zusätzlich eine Vollsperrung der Landesstraße 192 zwischen Eilvese und dem Bahnübergang bei Himmelreich erforderlich. Nur auf diese Weise sei vor dem Bahnübergang ein flüssiges Linksabbiegen der aus Empede kommenden Fahrzeuge möglich, erklärt Neustadt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Verkehrsteilnehmer zwischen Eilvese und Neustadt müssen entsprechend über die B 6 ausweichen.

Die KGS sowie das Balneon sind während der Asphaltarbeiten weiterhin erreichbar. Fußgänger- und Radfahrer werden gebeten, beide Einrichtungen rückwärtig über die Straße „Großer Weg“ anzufahren. Die B6-Auffahrt an der Leinstraße (L 191) in Fahrtrichtung Nienburg ist von der Vollsperrung nicht betroffen.

Im Anschluss an die Asphaltierung des Radweges zwischen Empede und Neustadt zieht der Asphaltfertiger weiter an die Landesstraße zwischen Helstorf und Vesbeck. Die dortige Vollsperrung beginnt am Mittwoch, 9. September. Am Freitag, 11. September, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen über Abbensen und Dudenbostel umgeleitet.

Mit der Einbringung der Asphaltdecke ist die Sanierung der beiden Radwege noch nicht ganz abgeschlossen. Im Anschluss finden noch Restarbeiten statt.

