Schafe auf Weide an der B 6 geschlachtet

Nur Fell, Innereien und Köpfe bleiben liegen

Fotos der Halter zeigen, wie achtlos die Täter Fell und Innereien auf der Weide zurückließen.

Bordenau (os). "Wir hatten uns schon länger Gedanken wegen dem Wolf gemacht", sagt Ulrike Böhme. "Dass Menschen so etwas tun ist einfach nur schrecklich." Ihr Mann musste am frühen Samstagabend eine grausige Entdeckung auf der Schafweide in Höhe des Dammkrugs, direkt an der Bundesstraße 6, machen. Unbekannte hatten vier der sieben Tiere geschlachtet, ihnen das Fellabgezogen und den Kopf abgetrennt. Zusammen mit den Innereien ließen sie alles außer Fleisch und Knochen liegen und verschwanden. "Das müssen mehrere Leute gewesen sein", sagt Böhme. "Wenn wir die Schafe zu zweit zusammen treiben, dauert das schon einen Moment." Die Täter hatten Drähte durchschnitten, die vier Tiere zusammengetrieben und dann ihr grausames Werk begonnen. "Es war alles voller Blut", sagt Ulrike Böhme. Die drei verbliebenen Schafe seien total verängstigt gewesen, berichtet sie. Eigentlich waren die Nutztiere für die Zucht vorgesehen, die Halter hatten sich extra einen neuen Bock dafür zugelegt. Der finanzielle Schaden beträgt rund 250 Euro pro Tier, doch viel schlimmer ist für Michael und Ulrike Böhme die Tat an sich.

"Mein Mann hat nachmittags noch eine Meldung im Radio gehört, dass zwischen Bordenau und Frielingen Personen auf der Fahrbahn sein sollen", berichtet sie. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar. Die Polizei ermittelt. Zeugen sollten sich unter telefon 05032/9559-0 beim Kommissariat Neustadt melden.

"Wir halten seit mehr als 30 Jahren Schafe, aber so etwas haben wir noch nie erlebt", sagt die Bordenauerin. Ihre Tiere sorgen auch für kurze Graslängen auf dem Deich in ihrem Heimatort, auch in Neustadt haben Böhme Schafe stehen.

