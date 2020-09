Bis 2024: Region Hannover plant über 250 Baumaßnahmen an ihren Straßen

Auch im Stadtgebiet Neustadt stehen große Projekte an

Neustadt/Hannover (r/dgs). An fast 50 Orten in der Region wurden und werden derzeit Ortsdurchfahrten und Radwege erneuert. Für die Jahre bis 2024 plant die Region ein weiteres umfangreiches Paket an Aus- und Neubaumaßnahmen: Es umfasst über 250 Vorhaben - von der Sanierung weiterer Ortsdurchfahrten bis hin zum Aus- und Neubau von Radwegen. Auch in Neustadt stehen große Maßnahmen an.

Die teuerste dürfte die Sanierung der Landwehr sein, die ab 2023 und die Folgejahre mit insgesamt über sieben Millionen Euro veranschlagt ist. Vor Beginn dieser Baumaßnahme muss allerdings erst die Moorstraße nach Mardorf fertig sein. Hier sollen bis 2022 Fahrbahn und Radweg mit einem besonderen Schaumbetonverfahren absackungssicher ausgebaut werden. Vorab müssen für 700.000 Euro Brücken über das Tote Moor erneuert werden.Weitere große Projekte sind neue Ortsdurchfahrten in Lutter und Büren, für die 2022 Mittel bereit gestellt sind, und neue Radwege von Otternhagen nach Frielingen (2,3 Millionen) und von Bordenau nach Frielingen (Kosten: 1,2 Millionen). Sie sollen 2023/2024 realisiert werden.

„Wir arbeiten in den kommenden Jahren weiter konsequent am Ausbau des Radnetzes in der Region Hannover, um den Bürgerinnen und Bürgern ein hochwertiges und vor allem ganzjährig nutzbares Wegesystem zu bieten“, sagt Conrad Vinken, Leiter des Fachbereichs Verkehr der Region Hannover. Neben den Mitteln aus dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (N-GVFG) seien dabei weitere Förderquellen immer wichtiger, um die geplanten Baumaßnahmen umsetzen zu können.

So hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit das Programm „Klimaschutz durch Radverkehr“ aufgelegt, für das sich die Region erfolgreich beworben hat. Im aktuellen Bauprogramm sind bereits zwei Förderanträge für die Umsetzung des „Vorrangnetzes für den Alltagsradverkehr“ enthalten.

Das Vorrangnetz soll auf einer Gesamtlänge von 800 Kilometern die zentralen Orte der Städte und Gemeinden erschließen und miteinander verbinden. Neben dem „Lückenschluss“ (Neubau) hat vor allem der Ausbau und die Führung bestehender Fahrradwege Vorrang. Für die Optimierung des Radverkehrs innerorts war die Region bereits 2017 in ein kommunales Klimaschutz-Modellprojekt aufgenommen worden. Somit kann bis Ende des Jahres an 63 Ortsdurchfahrten die Führungsform des Radverkehrs optimiert werden.

„In der Regel werden bei schadhaften Fahrbahnoberflächen neue Fahrbahndecken eingebaut und Schutzstreifen oder Piktogrammketten markiert“, erläutert Wiebke Schepelmann, Leiterin des Teams Infrastruktur Straße. Die erste Stufe umfasste ausschließlich nicht investive Maßnahmen bei einer Förderquote von 70 Prozent. Die zweite Stufe wurde 2018 bewilligt und umfasst mit dem Neu- und Ausbau von insgesamt elf Radwegen investive Projekte nun auch zwischen Ortschaften. „Dadurch werden die bisher ausschließlich nach N-GVFG geförderten investiven Projekte von zwei Fördersäulen gestützt“, erklärt Vinken, der Anreize schaffen möchte, verstärkt das Fahrrad für die Alltagswege zu nutzen.

Als Straßenbaulastträgerin ist die Region Hannover für insgesamt 610 Kilometer Kreisstraßen, 330 Kilometer begleitende Radwege und rund 150 Brücken im Regionsgebiet zuständig

