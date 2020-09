Schnellster Haushalt aller Zeiten

Von Dessien neu im Rat - Stühlerücken in Ausschüssen

Bürgermeister Dominic Herbst (li.) verpflichtet Dietrich von Dessien (re.) im Beisein des Ratsvorsitzenden Wilhelm Wesemann als neues Mitglied. Foto: Seitz

Neustadt (os). Nach dem Ausscheiden von Johannes Laub (CDU/wir berichteten) wurde am Donnerstag Dietrich von Dessien als Nachrücker verpflichtet. Der 76-jährige Jurist wird zudem Mitglied des Finanzausschusses, dafür rückt Thomas Stolte in den Schulausschuss. Dessen Vorsitz übernimmt Stefan Porscha von Laub, der Schneerener war schon in der vergangenen Ratsperiode in dieser Position. In den Verwaltungsausschuss rückt Heinz-Jürgen Richter für die Christdemokraten nach.

Von Dessien, vor der aktuellen Periode schon viele Jahre als Ratsherr aktiv und als ausdauernder Redner bekannt, kündigte an, „nicht mehr der Beißer vergangener Jahre“ sein zu wollen. Dennoch konnte er sich eine Rede zum Wiedereinstieg trotz fortgeschrittener Zeit offensichtlich nicht verkneifen.

Für den schnellsten Haushaltsbeschluss aller Zeiten sorgte der Ratsvorsitzende Wilhelm Wesemann (CDU) unfreiwillig, weil er die Einbringung des Zahlenwerks nach der Rede von Bürgermeister Dominic Herbst abstimmen ließ. Nicht nur nach einem entsprechenden Einwurf von UWG-Sprecher Willi Ostermann war das allen klar, offiziell zurückgenommen wurde der Beschluss nicht. Trotzdem stellen sich die Fraktionen für die kommenden Monate auf die Haushaltsberatungen ein.

