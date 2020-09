Mehr Sicherheit am Erichsberg wird kostspielig

Kasematten werden aufwendig erweitert

Cornelia Ebert, Fachdienstleiterin Stadtgrün

Neustadt (r/os). Fehlende Absturzsicherungen an der Kasemattenanlage am Erichsbergpark machen aufwendige Nachbesserungen nötig. Das hat eine Bauinspektion der denkmalgeschützten Anlage ergeben.

Ein Inspekteur hatte vor allem an der Treppenanlage am Fußweg in Richtung Parkpalette die geringe Mauerhöhe bemängelt. Unterhalb der Mauer ist das Bodenniveau mehrere Meter tief. Zwar sind bisher keine Abstürze bekannt, trotzdem muss die Mauer erhöht werden. In Absprache mit dem Denkmalschutz werden nun passende Steine mit speziellem Mörtel verbaut, um die Mauer auf das Niveau des Treppengeländers zu bringen. Der Charakter der Anlage soll so erhalten bleiben. Gleichzeitig wird die beauftragte Fachfirma defekte Mauerteile sanieren, auch am Ausgang der Kasematten auf der anderen Seite.

Die Mauerhöhe wird sich auf 1,10 Meter fast verdoppeln. Der Platz bietet kaum Möglichkeiten zur Materiallagerung, auch ein notwendiges Gerüst kann nicht für die Dauer der Arbeiten gesichert aufgestellt werden und wird deshalb jeden Tag auf- und abgebaut. „Das verteuert die Baumaßnahme zusätzlich“, sagt Cornelia Ebert, Fachdienstleiterin Stadtgrün, in deren Bereich die Arbeiten fallen. Obwohl nur kurze Mauerbereiche verändert werden müssen, dürften die Kosten einen fünfstelligen Betrag erreichen. Die Erhöhung soll als Sicherung reichen, auf Drängen des Denkmalschutzes wird auf zusätzliche Geländer verzichtet. Weil die niedrige Mauer bisher gern als Sitzgelegenheit genutzt wurde, denkt die Stadt über alternative Aufstellungen von Bänken nach.

Auf dem Erichsberg selbst wurden bereits im vergangenen Jahr notwendige, zusätzliche Geländer als Absturzsicherung angebracht.

