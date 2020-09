Ampelbaustelle versperrt Schulweg - Arbeiten später als geplant

Neustadt (os). Die Erneuerung von Bedarfsampel und Fußgängerfurt in Höhe der Feuerwehr an der Lindenstraße hat in der vergangenen Woche begonnen, wenige Tage vor Ende der Sommerferien. Nicht nur NZ-Leser Reinhard Stach bemängelte diesen Zeitplan. Auch Christine Rinne wünscht sich für ihre Kinder „einen sicheren und gut selbstständig zu bewältigenden Schulweg“. Der aber sei so nicht vorhanden, kritisiert die Neustädterin. Auf dem Hinweg sei vom Wohngebiet Silbernkamp her ja noch die Bedarfsampel am Nicolaistift nutzbar. Auf dem Rückweg reagiere die Kontaktfläche oft nicht, die sichere Querung der Straße sei Glückssache. Warum die Baustelle so terminiert ist für sie ebenso fraglich wie die unklare Verkehrsführung, die nach ihrer Beobachtung für häufigen Rückstau sorgt.

Stach hat vor allem auch die Kinder im Blick, die etwa aus dem Bereich Gartenstraße kommen. „Die kommen auf dem bekannten Schulweg nicht weiter, von den eingeschulten Kindern gar nicht zu reden“, sagt er.

„Der Zeitplan ist nicht optimal, war aber so auch eigentlich nicht geplant“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue von der Stadtverwaltung. Die eigentlich geplante Bauzeit lag parallel zu den Arbeiten an der Schlossbrücke und in Bordenau. „Da gab es schon so viele Behinderungen in der Innenstadt, dass wir die Maßnahme verschoben haben“, so Gleue. Dafür müsse man sich dann auch nach den Kapazitäten der Baufirmen richten. Von der defekten Ampel am Nicolaistift war ihm noch nichts bekannt. Das werde sich aber kurzfristig ein Mitarbeiter ansehen.

Mitte kommenden Woche soll der Tiefbauteil des „Hindernisparcours mit Autogefahr“ wie Christine Rinne ihn nennt, beendet sein. Anschließend wird noch die Ampelanlage selbst montiert, Gleue geht davon aus, dass auch das bis Ende der Woche erledigt ist. Dass am Baufeld kein Vorrang für eine Fahrtrichtung ausgeschildert ist, sei so eigentlich nicht vorgesehen gewesen. „Jetzt gibt es aber auf beiden Seiten eine Ausweichmöglichkeit für Fußgänger“, sagt er.

Ausgabe-Nr. 1121 vom 05.09.2020