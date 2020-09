Glasfaser für alle Ortsteile

40 Prozent erforderlich - plötzlich mehrere Anbieter

Neustädter Land (os). Komfortables Homeoffice, hochaufgelöste Filme wackelfrei ansehen oder ohne lästige Unterbrechungen Videotelefonate führen? Das könnte in absehbarer Zeit möglich werden. Für das gesamte Stadtgebiet - ausgenommen die Kernstadt - plant nach dem angekündigten Ausbau durch die „IdeenStadtwerke“ nun auch die „Deutsche Glasfaser“ die Verlegung der gleichnamigen schnellen Internetverbindung. Bis 12. Dezember fragt die Unternehmensgruppe nun mit einer „Nachfragebündelung“ den Bedarf ab, am 12. September beginnen die Umfragen. Geplant ist der Ausbau grundsätzlich für alle Stadtteile, auch die kleinen Dörfer Dinstorf, Brase oder Scharnhorst sind in einer Mitteilung explizit genannt.

Drei Monate lang haben Einwohner Zeit, einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abzuschließen, um einen kostenfreien Anschluss bis ins Haus oder die Wohnung zu erhalten. Einzige Voraussetzung: Mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in den genannten Ausbaugebieten ziehen mit. „Wird diese Quote bis zum Stichtag erreicht, steht dem Netzausbau nichts mehr im Wege“, teilt das Unternehmen mit. Auf Nachfrage sagte Projektleiter Thomas Breer, die 40 Prozent seien als Mittelwert für das ganze Neustädter Land zu verstehen. Die neue Infrastruktur berücksichtigt alle Haushalte im Anschlussgebiet und schafft die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden können - dann allerdings müssen diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen.

Verträge für die Internetversorgung kosten zwischen rund 45 und 90 Euro monatlich, im ersten Jahr 25 Euro. Die angebotenen Bandbreiten werden laut der Bedingungen garantiert.

Die Unternehmensgruppe informiert ausführlich über den Netzausbau, die Produkte sowie den Projektverlauf auf Online-Infoabenden am 21., 22. und 24. September. Einladungen dazu folgen separat. Zusätzlich eröffnen zeitnah Servicepunkte, in denen sich Interessierte beraten lassen und einen Vertrag abschließen können.

Servicepunkte werden in Basse, Kirchstraße 9 (Eröffnung am 25. September), in Bordenau, Bordenauer Straße 10, in der Kernstadt, Windmühlenstraße 24 (beide 14. September) sowie in Schneeren, Im Tenor 1 (22. September), eingerichtet. Geöffnet sind alle Servicepunkte jeweils montags, freitags und samstags von 10 bis 13 und 14 bis 18.30 Uhr.

Weitere Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.

Als erster Ortsbürgermeister hat Stefan Porscha in Schneeren öffentlich für den Ausbau geworben. Auf der Schneerener Facebook-Seite schreibt er, dass zwar auch die IdeenStadtwerke einen Ausbau planen, die Ausbaugeschwindigkeit der Deutschen Glasfaser nach seiner Schätzung aber wohl nicht erreicht werden könne. Er hat einen Vertreter der Unternehmensgruppe eingeladen, an der nächsten Ortsratssitzung am Donnerstag, 10. September, teilzunehmen und dort weitere Informationen zu geben.

Ideenstadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer zeigte sich von Porschas Äußerungen überrascht: „Ich weiß nicht, worauf die Einschätzungen von Herrn Porscha beruhen, mit uns hat er nicht gesprochen. Wir machen den Ausbau nicht von Abschlussquoten abhängig, die Deutsche Glasfaser wird langsamer sein.“

„Stadtwerke bieten Vollausbau und Wertschöpfung vor Ort“

Neustadt (os). „Der Beschluss ist da“, sagt IdeenStadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat. Deshalb sieht er die angekündigte Aktivität des Unternehmens im neuen Geschäftsfbereich Glasfaser durch Mitbewerber bisher nicht eingeschränkt. „Wir bleiben ja relevanter Anbieter, wo die Deutsche Glasfaser nicht ausbaut, weil Quoten nicht erreicht werden“, so Schlakat. Zudem sieht er die Verlegung im sogenannten Trenching-Verfahren, also in geringer Tiefe um 20 Zentimeter, als umstritten an. Die Stadt Neustadt muss dieses Vorgehen genehmigen, eine solche Zulassung habe Auswirkungen auf Arbeiten an tiefer liegenden Versorgungsleitungen, so der Sprecher. Bisher hat die Stadt solche Anfragen immer abgelehnt.

Mit privaten Mitbewerbern will Aufsichtsratschef Willi Ostermann keinen Vergleich ziehen. Er sieht in der lokalen Lösung aber zwei große Vorteile: „Die IdeenStadtwerke bieten den Vollausbau an und vor allem bleibt die gesamte Wertschöpfung in unserer Stadt.“ Bürgermeister Dominic Herbst hatte in der Ratssitzung auf „sehr unterschiedliche Erfahrungen“ anderer Kommunen mit Deutsche Glasfaser hingewiesen. In der Bürgerfragestunde war zudem gefragt worden, ob durch die IdeenStadtwerke auch Hausanschlüsse an bereits vorhandene Glasfaserleitungen möglich seien, etwa in Otternhagen. Laut Unternehmenssprecher Schlakat gehören die in Otternhagen liegenden Leitungen den Stadtwerken, Anschlüsse durch Mitbewerber seien unwahrscheinlich.

