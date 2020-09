Soldaten überraschen Besitzer im Privatwald

Verschiedene Aussage von Stadt und Bundeswehr

Neustadt/Otternhagen (os). Waldbesitzer und Jäger Franz-Josef Kaup hatte nicht schlecht gestaunt, als ihm am Donnerstagmorgen 20 Soldaten in Gefechtsausrüstung und teils mit gepanzerten Fahrzeugen unterwegs in seinem privaten Wald begegneten. „Ich bin der Bundeswehr gegenüber positiv eingestellt, hätte aber gern davon gewusst“, sagte er im Rahmen einer Anfrage im Rat. Die Soldaten der 1. Kompanie des Panzergrenadierbataillons aus Luttmersen hatten ihm gesagt, die Übung sei von der Stadt genehmigt.

Die Verwaltung hat aber lediglich einer später im September geplanten Übung mit Hubschraubern zugestimmt, laut Sprecherin Nadine Schley war von der Aktion am Donnerstag nichts bekannt. Ein Bundeswehr-Sprecher räumte die Möglichkeit von Kommunikationsfehlern ein.

Weitere Informationen waren bis Redaktionsschluss am Freitag nicht zu erhalten.

