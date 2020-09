Auto Schrott - Fahrerin leicht verletzt

Otternhagen (dgs). Ein Unfall am Ortsausgang in Richtung Neustadt sorgte am Freitagmorgen für eine Vollsperrung der Kreisstraße. Eine Autofahrerin kam mit ihrem BMW aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto erlitt bei dem Aufprall einen Totalschaden, die Autofahrerin verletzte sich aber nur leicht. Da eine erhebliche Menge Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn vor der Freigabe aufwendig gereinigt werden.

